Береговая охрана Канады получила ледокол "Винсент Мэсси"

ЦАМТО, 19 октября. Береговая охрана Канады объявила о приемке третьего среднего ледокола, который прошел ремонт и переоборудование на предприятии Chantier Davie в Леви (пров. Квебек) в рамках третьего компонента Национальной стратегии судостроения.

Судно "Винсент Мэсси" (Vincent Massey) прибыло в порт приписки Квебек-Сити (Квебек) для подготовки к предстоящему ледокольному сезону. Судно присоединяется к флоту средних ледоколов, которые обеспечивают безопасность и доступность водных путей Восточной Канады в зимние месяцы.

Как сообщал ЦАМТО, в соответствии с контрактом, подписанным 10 августа 2018 года, размещенная в Квебеке компания Chantier Davie должна была закупить на коммерческом рынке и переоборудовать согласно требованиям Береговой охраны Канады три гражданских ледокола для ликвидации острого недостатка платформ данного типа. Суда будут применяться Береговой охраной до завершения строительства новых ледокольных судов.

При подготовке к эксплуатации все три судна прошли ремонт и переоборудование на предприятии Chantier Davie.

Новые ледоколы обеспечат выполнение ледокольных операций на важных водных путях: реке Святого Лаврентия и в районе Великих озер зимой и будут применяться в арктических районах Канады для снабжения летом. Помимо ледокольных работ, суда будут участвовать в выполнении других задач Береговой охраны, включая поисково-спасательные операции и защиту окружающей среды.

Первоначально сообщалось, что стоимость подписанного в августе с Chantier Davie контракта составляет 610 млн. канад. долл., однако судя по последнему сообщению, поставка трех ледоколов обошлась в 912,5 млн. канад. долл. Увеличение объясняется тем, что первая сумма включала только начальные затраты на приобретение трех построенных в Норвегии в начале 2000-х годов судов и переоборудование первого из них для ввода в эксплуатацию в конце 2018 года.

Головной из трех приобретенных ледоколов, "Капитан Молли Кул", был передан Береговой охране 14 декабря 2018 года. Второе судно, "Джин Гудвилл", было поставлено Береговой охране в ноябре 2020 года.

Длина ледоколов составляет 93,7 м, ширина – 18 м, крейсерская скорость – 12 узлов, максимальная скорость – 16 узлов. Ледоколы могут поддерживать скорость 3 узла во льдах толщиной до 1 м.