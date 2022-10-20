Космонавтам на орбите больше всего не хватает холодильника и стиральной машины

По мнению Сергея Прокопьева, в будущем все придет к тому, что в космосе будет примерно как дома

КОРОЛЕВ /Московская область/, 19 октября. /ТАСС/. Космонавтам на борту Международной космической станции (МКС) больше всего из привычных бытовых приборов не хватает холодильника и стиральной машины. Об этом в среду рассказал российский космонавт Сергей Прокопьев в ходе пресс-конференции в Центре управления полетами (ЦУП), которая прошла в телефонном формате.

"В привычном виде здесь на станции, например, нет холодильника, нет стиральной машины. Конечно, было бы прекрасно, если бы они здесь были. Пока у нас есть возможность те же самые вещи, например, не стирать, мы их можем только утилизировать после того, как поносили. Использование холодильника и привычной кофе-машины здесь также пока невозможно, но, я думаю, что в будущем все придет к тому, что в космосе все будет примерно как в квартире, дома, но не сейчас", - сказал Прокопьев.

Ранее сообщалось, что Научно-исследовательский институт химического машиностроения (НИИхиммаш) ведет разработки стиральной машины для использования в космосе.

Сейчас на борту МКС находятся сразу 11 членов экипажа: космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада, Фрэнк Рубио, Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс, астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.