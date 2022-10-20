Минобороны РФ заявило об уничтожении десанта ВСУ при попытке захватить ЗАЭС

Минобороны РФ заявило об уничтожении десанта ВСУ при попытке захватить Запорожскую АЭС

Российские военные уничтожили десант Вооруженных сил Украины (ВСУ), предпринявший попытку захватить территорию около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в среду, 19 октября, заявили в Минобороны РФ.

«В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок», — говорится в сводке ведомства, опубликованной в Telegram-канале.

Отмечается, что остатки десанта были рассеяны артиллерийским огнем в акватории Каховского водохранилища.

Помимо этого украинские боевики выпустили 13 снарядов по северной окраине Энергодара и прилегающей к станции территории. Огневые средства ВСУ были подавлены российской армией.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что минувшей ночью с южного района города Запорожья и других направлений вышла большая группа десантных катеров, переполненных боевиками сил специальных операций. Также с ними шло большое груженое судно. После обстрелов города началась попытка высадки десанта, в том числе с целью захвата Запорожской АЭС. Рогов добавил, что бой шел не менее трех часов, попытка высадки десанта была отбита.

Жители Энергодара рассказали корреспонденту «Известий», что украинские войска предприняли попытку пройти в сторону города на моторных лодках. По их словам, попытка атаки со стороны ВСУ была отражена. Российские военные потопили часть лодок, еще часть была выдворена с территории. В итоге боевикам пришлось отступить.

Тогда же в среду глава города Александр Волга заявил, что украинские националисты нанесли удар по администрации и гражданской инфраструктуре Энергодара из американских РСЗО HIMARS. В результате ракетного удара по подстанции «Луч» город полностью обесточен, а жители остались без света.

Само здание серьезно пострадало. На подстанции выбиты оконные рамы, нарушено остекление, осколками посечены стены. Также повреждения получил мост при въезде в Энергодар. Информации о пострадавших не поступало.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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