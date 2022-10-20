Швеция намерена вступить в НАТО и продолжить поддерживать Украину

Военнослужащие ВС Швеции во время Международных военных учений Rapid trident-2016 на территории Яворивского полигона во Львовской области.

Новый глава МИД Швеции Биллстрем о внешней политике: правительство продолжит курс на вступление в НАТО и продолжит помогать Киеву

Вступивший 17 октября в должность министр иностранных дел страны Тобиас Биллстрем заявил, что внешняя политика страны после парламентских выборов существенно не изменится. Руководство страны по-прежнему намерено вступить в НАТО и продолжить помогать Киеву. Об этом сообщает Шведское радио.

"Есть ряд сфер, в которых внешняя политика не претерпит изменений: одна из них, разумеется, - это процесс полного включения Швеции в НАТО ", - сообщил министр иностранных дел.

Еще одним важным направлением внешнеполитической деятельности Тобиас Биллстрем назвал оказание финансовой, политической и военной поддержки Украине.