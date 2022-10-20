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Рособоронэкспорт на выставках «Интерполитех-2022» и Defexpo India 2022

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В эти дни АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК "Ростех") организует объединенную экспозицию российской продукции военного назначения на XXVI Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2022", а также принимает участие в Международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India 2022.

Стенд АО "Рособоронэкспорт" на выставке "Интерполитех-2022" (с) АО "Рособоронэкспорт"

Выставка "Интерполитех-2022" проходит с 18 по 20 октября 2022 года в Международном выставочном центре "Крокус Экспо". В экспозиции представлено современное стрелковое оружие, в том числе автоматы Калашникова двухсотой серии, АК-12 и АК-15, а также другое оружие, предназначенное для полицейских и специальных подразделений. Среди демонстрируемых образцов - самозарядный пистолет СР.1М, пистолеты-пулеметы ПП-2000 и СР.2М, модернизированный малогабаритный автомат СР.3М и способный стрелять под водой автомат АДС. Помимо этого, представлены модернизированная специальная снайперская винтовка ВССМ, магазинный гранатомет ГМ-94 и штурмовой автоматный комплекс ШАК-12 калибра 12,7 мм.

(с) АО "Рособоронэкспорт"

На "Интерполитехе" впервые экспонируется винтовка ORSIS 12,7 - образец нового поколения высокоточных снайперских винтовок, способных решать контрснайперские задачи и поражать легкобронированную технику.

Винтовка ORSIS 12,7 (с) АО "Рособоронэкспорт"

Рособоронэкспорт показывает также другие новинки российских оборонных предприятий, например, комплекс средств индивидуальной защиты "КИБ-10" и сверхлегкий тактический щит "СПАРТА 10". Еще один дебют выставки - широкоугольные очки ночного видения ИТ-ОНВ-01, которые предназначены для управления боевыми машинами на скорости до 90 км/ч с выключенными световыми приборами. Очки также позволяют вести визуальное наблюдение, ориентироваться на местности, обеспечивать работу с прицелами стрелкового оружия и гранатометов.

(с) АО "Рособоронэкспорт"

Также компания демонстрирует российские разработки в области стрелковой подготовки подразделений и отдельных военнослужащих, в том числе, тренажеры "Рубеж" и "ТЭСТ-Э", средства обнаружения и подавления самодельных взрывных устройств и комплексы разминирования, например, прошедший испытания в реальных боевых условиях многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "УРАН-6".

(с) АО "Рособоронэкспорт"

Выставка Defexpo India 2022 проходит с 18 по 22 октября в городе Гандинагар (штат Гуджарат, Индия). АО "Рособоронэкспорт" участвует в мероприятии в качестве соучредителя российско-индийского совместного предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited, основанного в целях производства автоматов Калашникова в Индии.

(с) АО "Рособоронэкспорт"

"Рособоронэкспорт имеет крупнейший в мире портфель завершенных, действующих и перспективных проектов по производству оборонной продукции в Индии. Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, в котором с российской стороны участвуют Рособоронэкспорт и Концерн Калашников, полностью соответствует концепции Make in India и правилам DAP-2020, - сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. - Завод по производству автоматов Калашникова АК-203 в Корве готов до конца 2022 года начать выпуск продукции. В наших планах - 100-процентная локализация производства легендарных российских автоматов в Индии. Кроме того, в будущем совместное предприятие может увеличить объем производства и провести модернизацию для выпуска перспективных моделей на платформе автомата Калашникова".

(с) АО "Рособоронэкспорт"

(с) АО "Рособоронэкспорт"

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Страны
Индия
Россия
Продукция
АДС
АК-12
АК-74 "Калашников"
ГМ-94
ПП-2000
Система поражения "Ратник"
ШАК-12
Компании
Концерн Калашников
Промтехнологии ГК
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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1 комментарий
№1
20.10.2022 11:58
Рособоронэкспорт переименовать в Рособоронимпорт и пусть едут в Иран и закупают там  беспилотники и ракеты, которые  Россия уже делать не  умеет. А что и кому  этот экспорт продает  уже  не интересно! Скорее  на  выставках деньги прогуливают  пропивают. Ладно твердолобые  генералы не  смогли сообразить роль БПЛА, хотя  весь  мир сообразил, но  уже   ракеты  класса  Искандера  закупать собрались! Чую у Ирана  раз в 10  дешевле  чем на Искандерах  распиливают
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