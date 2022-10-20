Рособоронэкспорт на выставках «Интерполитех-2022» и Defexpo India 2022

В эти дни АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК "Ростех") организует объединенную экспозицию российской продукции военного назначения на XXVI Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2022", а также принимает участие в Международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India 2022.

Стенд АО "Рособоронэкспорт" на выставке "Интерполитех-2022" (с) АО "Рособоронэкспорт"

Выставка "Интерполитех-2022" проходит с 18 по 20 октября 2022 года в Международном выставочном центре "Крокус Экспо". В экспозиции представлено современное стрелковое оружие, в том числе автоматы Калашникова двухсотой серии, АК-12 и АК-15, а также другое оружие, предназначенное для полицейских и специальных подразделений. Среди демонстрируемых образцов - самозарядный пистолет СР.1М, пистолеты-пулеметы ПП-2000 и СР.2М, модернизированный малогабаритный автомат СР.3М и способный стрелять под водой автомат АДС. Помимо этого, представлены модернизированная специальная снайперская винтовка ВССМ, магазинный гранатомет ГМ-94 и штурмовой автоматный комплекс ШАК-12 калибра 12,7 мм.

(с) АО "Рособоронэкспорт"

На "Интерполитехе" впервые экспонируется винтовка ORSIS 12,7 - образец нового поколения высокоточных снайперских винтовок, способных решать контрснайперские задачи и поражать легкобронированную технику.

Винтовка ORSIS 12,7 (с) АО "Рособоронэкспорт"

Рособоронэкспорт показывает также другие новинки российских оборонных предприятий, например, комплекс средств индивидуальной защиты "КИБ-10" и сверхлегкий тактический щит "СПАРТА 10". Еще один дебют выставки - широкоугольные очки ночного видения ИТ-ОНВ-01, которые предназначены для управления боевыми машинами на скорости до 90 км/ч с выключенными световыми приборами. Очки также позволяют вести визуальное наблюдение, ориентироваться на местности, обеспечивать работу с прицелами стрелкового оружия и гранатометов.

(с) АО "Рособоронэкспорт"

Также компания демонстрирует российские разработки в области стрелковой подготовки подразделений и отдельных военнослужащих, в том числе, тренажеры "Рубеж" и "ТЭСТ-Э", средства обнаружения и подавления самодельных взрывных устройств и комплексы разминирования, например, прошедший испытания в реальных боевых условиях многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "УРАН-6".

(с) АО "Рособоронэкспорт"

Выставка Defexpo India 2022 проходит с 18 по 22 октября в городе Гандинагар (штат Гуджарат, Индия). АО "Рособоронэкспорт" участвует в мероприятии в качестве соучредителя российско-индийского совместного предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited, основанного в целях производства автоматов Калашникова в Индии.

(с) АО "Рособоронэкспорт"

"Рособоронэкспорт имеет крупнейший в мире портфель завершенных, действующих и перспективных проектов по производству оборонной продукции в Индии. Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, в котором с российской стороны участвуют Рособоронэкспорт и Концерн Калашников, полностью соответствует концепции Make in India и правилам DAP-2020, - сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. - Завод по производству автоматов Калашникова АК-203 в Корве готов до конца 2022 года начать выпуск продукции. В наших планах - 100-процентная локализация производства легендарных российских автоматов в Индии. Кроме того, в будущем совместное предприятие может увеличить объем производства и провести модернизацию для выпуска перспективных моделей на платформе автомата Калашникова".

(с) АО "Рособоронэкспорт"

(с) АО "Рособоронэкспорт"