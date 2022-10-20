Кабмин готовит постановление в связи с ростом цен на военное снаряжение

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди отметила, что ни ФАС, ни главы субъектов РФ не могут контролировать эту ситуацию

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Правительство РФ готовит постановление, призванное урегулировать ситуацию с серьезным ростом цен на военное снаряжение после начала специальной военной операции. Об этом сообщила сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди в ходе пленарного заседания в среду.

"Вопрос, который был поднят, относительно роста цен на бронежилеты и не только <...>. Мы связались с ФАС, ФАС этот вопрос не решает, они в рамках их полномочий не могут заниматься этим вопросом. Должно быть постановление правительства, которое должно урегулировать данную ситуацию. Насколько я знаю, такое постановление правительства готовится", - сказала Ковитиди.

Она добавила, что главы субъектов РФ также не могут контролировать эту ситуацию, "потому что сами производители определяют цену". По словам Ковитиди, сенаторы мониторят сложившуюся ситуацию в рамках парламентского контроля.

Ранее в ходе пленарного заседания сенатор Людмила Нарусова подняла вопрос о существенном росте цен на снаряжение для военнослужащих. В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась, что проблема существует, она дала поручение комитетам СФ по обороне и безопасности, а также по экономической политике разобраться с "выросшими до небес" ценами на снаряжение для мобилизованных.