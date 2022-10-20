Рада приняла заявление с осуждением Ирана за "поставки оружия в РФ"

Киев призывает Иран "немедленно прекратить поставки" в Россию любых вооружений

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла заявление, в котором на Иран возлагается ответственность за якобы поставки оружия в РФ. Об этом в среду сообщил депутат Ярослав Железняк.

Поддержали заявление 303 депутата, сообщил Железняк.

"Не расторжение дипотношений, а лишь осуждение", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, в заявлении говорится, что "решения Ирана по поставкам оружия в РФ возлагают на Иран ответственность за последствия вооруженной агрессии против Украины", подрывают двусторонние отношения между Украиной и Ираном.

Киев призывает Иран "немедленно прекратить поставки" в Россию любых вооружений, а мировое сообщество - "безотлагательно принять все возможные меры с целью прекращения поставок Ираном вооружений в РФ, а в случае отказа Ирана от прекращения таких поставок - ввести действенные санкции".

Во вторник в Раду был направлен проект постановления о расторжении дипотношений с Ираном и признании его государством - спонсором терроризма.

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран якобы поставляет России свои беспилотники. Впоследствии подобные утверждения звучали и от представителей американской администрации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию вбросом. Он также подчеркивал, что Россия использует беспилотные летательные аппараты отечественного производства. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в конце сентября заявлял, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и выступает против поставок иностранных вооружений как Киеву, так и Москве.