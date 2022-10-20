СМИ: Япония в стратегии нацбезопасности в жестких выражениях опишет ситуацию вокруг РФ

В обновленную редакцию стратегии войдут, в частности, положения о необходимости повышения расходов на оборону, приобретения и использования ударных беспилотников, передает агентство Kyodo

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Японии в своей обновленной стратегии национальной безопасности, которую планируется утвердить до конца этого года, намеревается "в жестких выражения описать ситуацию вокруг России с учетом событий на Украине". Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что эта тема обсуждалась на прошедшем в среду первом заседании рабочей группы по пересмотру стратегии нацбезопасности, в которую вошли представители от правящих Либерально-демократической партии и партии "Комэйто".

Правительство Японии до конца года планирует утвердить обновленную редакцию стратегии национальной безопасности. Ожидается, что в нее войдут, в частности, положения о необходимости повышения расходов на оборону, приобретения и использования ударных беспилотников. Представители правящей ЛДП также активно продвигают дискуссию о необходимости наделить Силы самообороны страны правом наносить превентивные удары по базам потенциального противника, намеревающегося напасть на Японию. Касаясь темы повышения расходов на оборону, правящая ЛДП предлагает довести их по аналогии со странами НАТО до 2% ВВП, что почти вдвое больше, чем сейчас.