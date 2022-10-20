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ЦАМТО

Турция испытала национальную баллистическую ракету малой дальности

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Флаг Турции
Флаг Турции.
Источник изображения: Public Domain

ЦАМТО, 19 октября. По информации двух информированных источников агентства Bloomberg, 18 октября Турция провела над Черным морем испытательный пуск первой баллистической ракеты малой дальности национального производства.

Как сообщили анонимные источники издания, запуск ракеты был произведен из аэропорта недалеко от портового города Ризе около 7 часов утра по местному времени с мобильной платформы. По их словам, боеприпас пролетел 561 км (350 миль) и упал у побережья неподалеку от порта Синоп. Это самое большое расстояние, которое до настоящего времени смогла преодолеть разработанная в Турции ракета.

По данным СМИ, засекреченный ракетный проект, получивший название "Тайфун" (Tayfun/Typhoon), реализуется в течение нескольких лет. Директорат оборонной промышленности Турции (SSB), курирующий разработку национальных систем вооружения, отказался разглашать какую-либо информацию о программе.

По информации турецкого ресурса Savunmasanayist.com, разработчиком ракеты "Тайфун" является компания Roketsan, которая ранее реализовала проекты создания оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) J-600T "Йылдырым" с дальностью стрельбы более 150 км и "Бора" с дальностью стрельбы более 280 км. Оба комплекса были приняты на вооружение командования Сухопутных войск Турции. Ракета "Тайфун" конструктивно похожа на ОТР "Бора".

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
J-600T
Roketsan
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