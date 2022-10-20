Ростех сообщил о поставках БТР-МДМ "Ракушка" для использования в ходе СВО

Как отметили в госкорпорации, "для того, чтобы на фронте у российских солдат была техника, оружие, экипировка и боеприпасы, заводы Ростеха работают в несколько смен"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Предприятия холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" регулярно поставляют в войска для участия в специальной военной операции (СВО) бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", а также ряд других бронемашин. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале госкорпорации.

"СВО - дело не только военных, но и отечественной оборонной промышленности. Для того, чтобы на фронте у российских солдат была техника, оружие, экипировка и боеприпасы, заводы Ростеха работают в несколько смен. В армию регулярно отправляются эшелоны с танками "Прорыв", САУ "Малка", гаубицами "Мста-С" от УВЗ. В войска поступают БМП-3, БМП-4М, БТР-МДМ от "Высокоточных комплексов". И многое другое от предприятий со всей страны", - говорится в сообщении.

БТР-МДМ "Ракушка" - российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых бойцов достигает 13 человек. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, горюче-смазочных материалов в подразделениях ВДВ и морской пехоты.