ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на границе, заявляют в Баку

Баку. 19 октября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.

"ВС Армении 18 октября с 18:40 до 01:45 19 октября с позиций в направлении населенных пунктов Гараиман, Памбак и Гюнешли Басаркечарского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Тезекенд и Астаф Дашкесанского района, Дарюрд Гедабекского района", - говорится в сообщении военного ведомства.