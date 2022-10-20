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Военное обозрение

Британская разведка назвала цели массированных ракетных ударов по объектам энергосистемы Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Российские ВС уже вторую неделю наносят массированные удары по критически важным объектам энергосистемы Украины, выводя из строя ТЭС и подстанции. Для этого применяются как высокоточные ракеты, так и барражирующие боеприпасы. На Западе очень нервно реагируют на удары, заявляя о скорых поставках средств ПВО, способных нивелировать угрозу с воздуха.

Британская разведка на второй неделе российских ударов кажется начала о чем-то догадываться и в новой сводке для Киева назвала цели и задачи этих налетов. Согласно сообщению британцев, с 10 октября российские войска поддерживают "повышенный темп" дальних ударов по объектам энергетики Украины. Подчеркивается, что удары наносятся крылатыми ракетами, дронами-камикадзе, якобы поставленными Ираном и зенитными ракетами. Вероятно, про ракеты ПВО в Киеве добавили сами, так как это чисто украинская придумка, позволяющая оправдать падение собственных зенитных ракет на жилые дома во время попыток сбить российские.

Задачей таких ударов британцы называют "нанесение ущерба энергетике Украины", так как на поле боя российская армия якобы с августа только терпит поражение. Поэтому, не в силах отразить наземное наступление ВСУ, в Москве приняли решение выбить тылы, тем самым затруднив продвижение подразделений украинской армии.

Весьма вероятно, что ключевой целью этой кампании является нанесение широкомасштабного ущерба энергораспределительной сети Украины

- говорится в сводке британской разведки. Капитан Очевидность?..

В сентябре британские аналитики пришли к выводу, что Россия значительно расширила зоны нанесения ударов на территории Украины, включив в них не только военные объекты, но и критически важную инфраструктуру, в частности мосты, дамбы, промышленные предприятия.

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Страны
Великобритания
Иран
Россия
Украина
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