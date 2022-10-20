"Союз" установили на стартовый стол Восточного перед первым запуском по программе "Сфера"

Специалисты готовятся к пуску ракеты, уточнили в Роскосмосе

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с тремя спутниками связи "Гонец-М" и аппаратом "Скиф-Д" установлена на стартовый комплекс космодрома Восточный. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"В среду, 19 октября 2022 года, ракета космического назначения "Союз-2.1б" с тремя спутниками "Гонец-М" и первым аппаратом федерального проекта "Сфера" "Скиф-Д" была транспортирована на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный", - сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что специалисты приступили к подготовке к пуску ракеты.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с четырьмя аппаратами запланирован на 22:57 мск 22 октября. Выведение на заданную орбиту после отработки ракеты будет осуществлять разгонный блок "Фрегат".

"Скиф-Д" станет первым спутником, запущенным в рамках программы "Сфера". Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. По словам бывшего гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, программа будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, еще пять - наблюдения.