Войти
РИА Новости

Источник сообщил, когда начнется серийное производство пистолетов "Удав"

454
0
0
Пистолет "Удав" в руках стрелка
Пистолет "Удав" в руках стрелка.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Серийное производство новейших пистолетов "Удав" стартует в Ижевске в 2023 году

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Новейшие российские пистолеты 9 мм самозарядные пистолеты 6П72 "Удав" будут серийно производиться на Ижевском механическом заводе, проект будет запущен в начале 2023 года, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Пистолеты "Удав" будут серийно производиться на Ижевском механическом заводе концерна "Калашников". Уже сейчас специалисты предприятия-разработчика данного оружия из Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) выехали в Ижевск для организации авторского надзора, вся необходимая конструкторская документация передана заводу. Предполагается, что серийное производство "Удавов" начнётся в начале 2023 года", - сказал он.

Источник напомнил, что, начиная с 2019 года, российская армия получила три установочные партии "Удавов", каждая из которых примерно по 200 единиц. Собеседник агентства отметил, что, несмотря на скорый старт серийного производства пистолета, он ещё официально не принят на вооружение ВС РФ.

"Подобные прецеденты в нашей истории уже неоднократно случались. Так, например, самоходная артиллерийская установка "Нона" была обкатана советской армией в Афганистане и лишь потом официально принята на вооружение", - пояснил источник.

Ранее закупки "Удавов", разработанных ЦНИИТочмашем, анонсировал главком Сухопутных войск Олег Салюков. По оценке источника РИА Новости, за оставшийся период текущей госпрограммы вооружений (2022-2024) военное ведомство должно закупить более 3 тысяч таких пистолетов.

Новый 9-миллиметровый самозарядный пистолет, известный как пистолетный комплекс "Удав", успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию в 2019 году. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от -50 до +70 градусов, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.

Конструкторские новинки, по данным разработчиков, обеспечивают технические преимущества пистолета над зарубежными конкурентами от CZ, Glock, Walther и Colt.

Кроме того, для "Удава" создали новую конструкцию магазина, позволяющую визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось патронов. Емкость магазина составляет 18 патронов - на 10 больше, чем у пистолета Макарова. Для стрельбы из "Удава" можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 мм.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Компании
Glock GmbH
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
Похожие новости
26.10.2020
ССО ВС РФ – взгляд со стороны
26.06.2020
Тульский бронебойный
23.05.2019
Пистолет без излишеств. Как простой и надежный "Макаров" стал мировой оружейной легендой
20.05.2019
Заявлено о работе по созданию нового патрона для снайперской винтовки в РФ
30.06.2016
Пистолет "Стриж" с конверсионным набором LRC-2 на вооружении в Азербайджане
15.02.2016
"Калашников" в пятом поколении
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.10 15:25
Зеленский разрушил единство славянских народов
  • 20.10 15:04
  • 35757
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.10 14:02
  • 3
Заявления командующего Объединенной группировкой войск (сил) в районе СВО Сергея Суровикина
  • 20.10 13:11
  • 1
В США рассказали о впечатляющей точности иранских ракет
  • 20.10 12:56
  • 1
Космонавт Прокопьев заявил, что дружеские отношения на МКС могут служить примером для мира
  • 20.10 11:58
  • 1
Рособоронэкспорт на выставках «Интерполитех-2022» и Defexpo India 2022
  • 20.10 10:52
  • 1
Сергей Когогин обсудил развитие российского автопрома
  • 20.10 10:45
  • 0
Как «коллективный Запад» хочет разрушить белорусское государство руками самих белорусов
  • 20.10 01:29
  • 14
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 19.10 21:04
  • 1
В Гандинагаре откроется международная оборонная выставка Defexpo 2022
  • 19.10 21:03
  • 3
СМИ: США намерены ввести санкции против Ирана из-за приписываемой ему помощи ВС РФ
  • 19.10 20:37
  • 3
В США оценили иранские ракеты
  • 19.10 17:07
  • 0
Молодежь, революция, война. Перспективы развития военно-политической обстановки вокруг Республики Беларусь
  • 19.10 16:46
  • 1
Первый полёт отечественного самолёта SSJ New намечен на весну 2023 года, а МС-21 с двигателями ПД-14 совершил уже более 100 успешных полётов
  • 19.10 14:29
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО И ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕДАЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ВС РФ ИМУЩЕСТВО НА 10 000 000 РУБЛЕЙ