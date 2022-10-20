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ТАСС

В эксперименте с роботом "Теледроид" на орбите примут участие минимум шесть космонавтов

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Образец антропоморфного робота "Теледроид"
Образец антропоморфного робота "Теледроид".
Источник изображения: roscosmos.ru

Среди них - Анна Кикина, которая находится сейчас на МКС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Как минимум шесть космонавтов будут задействованы в бортовой реализации космического эксперимента (КЭ) с роботом "Теледроид", предназначенным для работ в открытом космосе. Об этом говорится в материале специалистов Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, среди которых космонавт Анна Кикина, находящаяся сейчас на МКС.

"В совокупности в бортовой реализации КЭ "Теледроид" примут участие минимум шесть космонавтов из отряда космонавтов ГК "Роскосмос", - говорится в материале, опубликованном в журнале "Пилотируемые полеты в космос".

При этом для подготовки и проведения эксперимента специалисты предложили использовать виртуальную модель и прототип опытного образца задающего устройства копирующего типа, а также физический прототип летного образца робота и задающего устройства.

В конце марта прошлого года НПО "Андроидная техника" подписало контракт с Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" на создание робототехнического комплекса нового поколения, предназначенного для выхода в открытый космос. Первый опытный образец его научной аппаратуры появился этому году. Сейчас прорабатывается облик робота-космонавта, его компоненты, протоколы стыковки с МКС. Работы по созданию робота начались 1 декабря 2020 года. 

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