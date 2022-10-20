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Вестник Мордовии

Самодвижущиеся 155-мм пушки TRF1 переброшены из Франции на Украину

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Франция снабдила неонацистские формирования киевского режима самодвижущимися 155-мм орудиями TRF1. Сообщается, что всего поставлено пятнадцать единиц.

Как сообщает РГ: русское оружие", данные артсистемы были выведены из эксплуатации и хранились на территории одной из компаний. Предполагалось, что они будут отправлены на экспорт.

Власти выкупили их для дальнейшей передачи артиллерийским подразделениям ВСУ, которые, как известно, постоянно осуществляют террористические обстрелы мирных населенных пунктов.

Ранее для этих целей использовались колесные самоходные артиллерийские установки CAESAR, которые несут потери в результате ответного огня. Теперь их решили усилить буксируемыми системами разработки конца 70-х годов.

Всего было изготовлено порядка полутора сотен единиц, большая часть из которых эксплуатировалась французскими сухопутными войсками. TRF1 не получили особого экспортного успеха: за рубеж, всего лишь в три страны - Сенегал, Саудовскую Аравию - продали лишь 48 орудий.

Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами составляет 24000 м, активно-реактивными - до 30000 м.

Скорострельность не превышает шести выстрелов в минуту. Боевая масса составляет около 10000 кг. Расчет - семь военнослужащих.

Благодаря наличию двигателя она имеет возможность самостоятельно менять позиции со скоростью до 8 км/ч.

Не исключено, что кроме этой партии будет предоставлено еще некоторое количество таких же пушек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Сенегал
Украина
Франция
Продукция
CAESAR САУ
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