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Байден выступил против разработки новой крылатой ядерной ракеты

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Корабль ВМС США производт запуск крылатой ракеты морского базирования Tomahawk (c) Министерство обороны США
Корабль ВМС США производт запуск крылатой ракеты морского базирования Tomahawk (c) Министерство обороны США.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Администрация президента США Джо Байдена выступила против финансирования разработки новой крылатой ядерной ракеты морского базирования (SLCM-N). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что американский лидер провел оценку и пришел к выводу, что SLCM-N «не является необходимой и потенциально может навредить другим приоритетам по модернизации американского ядерного арсенала и инфраструктуры». По мнению Белого дома, США обладают достаточными запасом текущих и планируемых вооружений, создание же новой ракеты представляет операционную сложность для военно-морских сил США.

Более ранняя версия SLCM была снята с вооружения в начале 1990-х годов и окончательно выведена из эксплуатации при администрации Барака Обамы.

7 октября Байден заявил, что миру впервые со времен холодной войны угрожает ядерный Армагеддон. По его словам, прямая угроза применения ядерного оружия стоит впервые со времен Карибского кризиса. Он уточнил, что это возможно в случае, если «ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается».

Байден также подчеркнул, что хорошо знает президента России Владимира Путина, и тот не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия. Однако пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что власти США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

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Россия
США
Персоны
Барак Обама
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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