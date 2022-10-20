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ТАСС

Белый дом подтвердил, что выступает против создания крылатых ракет морского базирования

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КР морского базирования Raytheon Tomahawk Block IV
Крылатая ракета морского базирования Raytheon Tomahawk Block IV.
Источник изображения: рекламный постер Raytheon

В вашингтонской администрации также вновь попросили законодателей в связи с конфликтом на Украине выделить средства на создание фонда приобретения критически важных боеприпасов

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов продолжает выступать против финансирования создания ядерных крылатых ракет морского базирования. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома.

В опубликованном документе АБУ поддержало проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября), который рассматривается в Сенате Конгресса США. При этом Белый дом выступил против финансирования создания ядерных крылатых ракет морского базирования, "которые будут поставлены не ранее 2030-х", считает, что выделение на них бюджетных средств "излишне и потенциально наносит ущерб другим приоритетам". Администрация президента США Джо Байдена и ранее неоднократно выступала против создания этих ракет.

АБУ также вновь попросило законодателей в связи с конфликтом на Украине выделить средства на создание фонда приобретения критически важных боеприпасов и на инициативы, предусматривающие оперативную передачу важных военных средств союзникам и партнерам с учетом защиты секретных технологий. Согласно сенатскому проекту, Киев в нынешнем финансовом году может получить от США $800 млн в рамках Инициативы о содействии безопасности Украины.

Палата представителей Конгресса в июле одобрила свой проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год. Конгрессмены намерены, в частности, выделить $4 млрд на Инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России. В проекте также содержатся пункты о выделении средств на пополнение арсеналов американских союзников и партнеров, которые предоставляли вооружение Украине. Законодатели предлагают профинансировать подготовку специалистов по разминированию территорий на Украине и в других странах. Согласно проекту, Киев в нынешнем финансовом году может получить от США $1 млрд в рамках Инициативы о содействии безопасности Украины. Также в документе прописаны требования о том, чтобы генеральный инспектор Пентагона проводил регулярную проверку того, как осуществляются поставки военной помощи Киеву.

Собственную версию проекта оборонного бюджета предстоит также одобрить и Сенату. После этого будет созвана законодательная комиссия для согласования деталей обоих документов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный проект, только после этого он отправится на подпись Байдену. Обычно весь этот процесс длится до начала зимы, но из-за ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс он может затянуться. 

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