США не готовы воевать с Китаем. Украина "лишила" их оружия

Конфликт на Украине выявил недостатки американской оборонно-промышленной базы, пишет автор статьи в WSJ. Помощь Киеву истощила запасы вооружений и показала, что ВПК США заточен на работу в условиях мирного времени, утверждает он.

Сет Джонс (Seth G. Jones)

Администрация Байдена делает особый акцент на признании Китая главным соперником Америки. В недавно опубликованной Стратегии национальной безопасности и готовящейся к публикации Стратегии национальной обороны – Конгресс уже получил версию документа – утверждается, что Китай представляет наиболее значительную угрозу для США. Однако при этом официальные лица администрации умалчивают, что Вашингтон не совсем готов к серьезной войне против Пекина.

Конфликт на Украине выявил недостатки в оборонно-промышленной базе Америки, которые могут подорвать её способность воевать с Китаем. Боеспособность также необходима для сдерживания Пекина. Помощь Украине истощила запасы некоторых систем вооружения и боеприпасов в США, таких как зенитные ракетные комплексы "Стингер", гаубицы M777, 155-мм боеприпасы и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

Эти проблемы подчеркивают еще более серьезную проблему: оборонно-промышленный сектор США недостаточно подготовлен к условиям военного времени, в котором мы уже живем. Он работает в режиме мирной обстановки. В крупном региональном конфликте, таком как война с Китаем в Тайваньском проливе, потребности США в боеприпасах, вероятно, превысят планы и запасы Пентагона.

В почти двух десятках сценариев американо-китайской войны в Тайваньском проливе, разработанных Центром стратегических и международных исследований, США израсходовали в течение первой недели конфликта все противокорабельные ракеты класса "воздух-поверхность" и высокоточные противокорабельные ракеты большой дальности. Это вооружение имеет решающее значение из-за своей способности поражать китайские военно-морские силы из-за пределов китайской обороны.

США – не единственная страна, сталкивающаяся с такой проблемой. В ходе недавних военных учений с участием вооруженных сил США, Великобритании и Франции британская Третья дивизия исчерпала национальные запасы важнейших боеприпасов всего за неделю.

Решение этих проблем потребует времени.

Компании, производящие продукцию военного назначения, как правило, не желают брать на себя финансовые риски без действующих договоров, в том числе многолетних. В то время как Министерство обороны США подписывает многолетние контракты на корабли и самолеты, оно в большинстве случаев не заключает таких контрактов на боеприпасы. Это неприятие риска усугубляется, если компаниям приходится делать дополнительные капиталовложения.

Существуют также ограничения в отношении рабочей силы и цепочек поставок, которые сдерживают рост спроса на системы вооружения и боеприпасы, необходимые для одной или нескольких крупных войн. Компаниям необходимо нанимать, обучать и удерживать работников. Цепочки поставок для оборонного сектора США также не настолько безопасны, как хотелось бы, поскольку некоторые предприятия закрываются или перемещают цепочки поставок за границу — иногда в недружественные страны.

В иных случаях отсутствуют альтернативные источники для ключевых систем вооружения и боеприпасов. "Джавелин", например, полагается на ракетный двигатель, альтернативы которому нет. Существуют также серьезные проблемы с некоторыми редкоземельными металлами, на которые Китай практически имеет монополию, а также другими элементами, такими как титан и алюминий, и, кроме того, полупроводниками и иной микроэлектроникой.

Наконец, серьезным препятствием остается время. На производство некоторых типов ракет и систем может потребоваться примерно два года – таких, например, как система противовоздушной и противоракетной обороны "Патриот" (Patriot Advanced Capability PAC-2/PAC-3), крылатая ракета воздушного базирования "Томагавк V" и высокоточная ударная ракета большой дальности. Причем речь идет о сроке поставки первых ракет, а не последних. Пополнение запасов требует постоянных многолетних капиталовложений. Инвестиции в строительство занимают еще больше времени.

У этих проблем нет быстрых или легких решений. Это означает, что мы должны начать уже сейчас. Пентагон должен повторно оценить общие потребности в боеприпасах для одной или нескольких больших войн. Для этого можно в том числе смоделировать, с какой скоростью сухопутные, морские и воздушные силы будут расходовать критически важные управляемые боеприпасы в крупном конфликте с различными уровнями интенсивности.

Пентагону также необходимо сосредоточиться на целевых инвестициях в ключевые боеприпасы и системы вооружения, такие как высокоточные средства поражения большой дальности действия и комплексная противовоздушная и противоракетная оборона. В том числе нужно подписывать многолетние контракты.

Во время Второй мировой войны оборонное промышленное производство в США и странах-союзниках имело важное значение для победы как над Германией, так и над Японией. Но это произошло не в одночасье. Если США серьезно настроены конкурировать с Китаем, им нужно подкреплять слова делами. Оборонно-промышленная база – это важнейшая область, с которой следует начать.

Сет Джонс – старший вице-президент и директор Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований.