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ИноСМИ

Новая российская ракета привела Запад в ужас

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Испытание новой баллистической ракеты «Сармат»
Испытание новой баллистической ракеты «Сармат».
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Sohu: "королева" российских ракет нанесет сокрушительный удар в любой точке мира

Не успел Запад оправиться от появления "Сатаны", как ему на смену пришла новая ракета, пишет пользователь Sohu. Она способна пролететь через весь Северный полюс и достичь любой точки планеты. Самая мощная в мире МБР будет охранять Россию от внешних угроз.

В апреле этого года российская армия успешно провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома Плесецк в Архангельской области, в ходе чего она точно поразила цель на Камчатке. Это стало первым национальным испытанием "Сармата". В тот же день Владимир Путин поздравил Вооруженные силы РФ с успешным пуском ракеты, отметив, что ее аналогов в мире нет и в краткосрочной перспективе не появится. Президент адресовал свое заявление Западу, сказав, что новый ракетный комплекс будет обеспечивать безопасность России и "заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране".

Будучи самой мощной ядерной ракетой в мире, "Сармат" в длину составляет более 35 метров, может нести 10-15 боеголовок и имеет круговое вероятное отклонение 150-200 метров. По смертоносной силе она превосходит сильнейшую российскую МБР Р-36М (по классификации НАТО — SS-18 "Сатана") и после развертывания может стать крупнейшей в мире межконтинентальной баллистической ядерной ракетой.

"Сармат" — новейшая МБР пятого поколения, разработанная в России и получившая официальный серийный номер РС-28. Основная траектория полета ракеты — инерциальная параболическая. В ней использовались передовые технологии комплекса инерциального наведения, астрокоррекции и спутникового наведения ГЛОНАСС. Комбинированный метод наведения в наибольшей степени обеспечивает точность удара. Она может пролететь 16 тысяч километров через Северный или даже Южный полюс и нанести сокрушительный удар по любой точке в мире. МБР "Сармат" известна как "абсолютная королева" в семействе ракет.

МБР "Сармат" стационарно базируется на шахтной установке с полной стартовой массой более 100 тонн и массой боевой части около 10 тонн. В ракете используется новый жидкостный ракетный двигатель разработки РАО "НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко". Способ пуска — выброс ракеты с последующим включением двигателя. При пуске пороховой аккумулятор давления выбрасывает снаряд из шахты на высоту 20-30 метров, после чего автоматически включается двигатель. "Сармат" вот-вот заступит на боевое дежурство. Российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) уже сделали первый заказ на 50 штук.

"Сармат" — это тяжелая межконтинентальная ракета шахтного базирования. Она может нести до 14 ядерных боеголовок, а их проникающая способность достигает невероятных 80%. Как только испытания успешно завершатся, российские РВСН планируют официально принять на вооружение этот тип ракет уже в следующем году. Они постепенно выведут из эксплуатации ядерные ракеты Р-36М, которые Запад с ужасом называет "Сатана".

МБР "Сармат" обладает четырьмя главными характеристиками: широкой дальностью полета, большой бомбовой нагрузкой, высокой точностью удара и отличной проникающей способностью. Боевая часть имеет длину 35,5 метра, диаметр 3 метра, взлетную массу 208,1 тонны, топливную вместимость 178 тонн и максимальную дальность полета 18 тысяч километров. Ракета оснащена ступенчатыми жидкостными двигателями, которые "утоплены" в баке с горючим. Топливные баки — несущие, с совмещенными разделительными днищами. Модель жидкостного ракетного двигателя первой ступени — ПДУ-99 (РС-99), представляет собой модернизированный вариант ЖРД РД-274, ранее устанавливавшегося на МБР Р-36М. "Сармат" выдерживает боевую нагрузку более 10 тонн и может нести 10 ядерных боеголовок индивидуального наведения со взрывной мощностью 750 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте.

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