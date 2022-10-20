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ТАСС

В Израиле заявили, что страна не продавала оружие Украине

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Министр обороны Израиля Бени Ганц
Министр обороны Израиля Бени Ганц.
Источник изображения: invoen.ru

Министр обороны еврейского государства Бени Ганц отметил, что Израиль оказывал только медицинскую и гуманитарную помощь

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Израиль не поставлял Украине вооружение, ограничиваясь лишь медицинской и гуманитарной помощью. Об этом заявил во вторник министр обороны еврейского государства Бени Ганц.

"Хочу уточнить, что мы не продавали оружие Украине. Мы оказывали им медицинскую и гуманитарную помощь. Это должно быть ясно: мы не продавали Украине оружие", - заявил он в эфире радиостанции Kol Chai.

Глава Минобороны несколько раз подчеркнул, что Украина не получала никаких вооружений от Израиля, и прокомментировал слова израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шая, который ранее высказался за начало таких поставок. "Если Нахман Шай утверждает, что мы продавали или будем продавать [вооружения Украине], то он ошибается. Я министр обороны и отвечаю за экспорт вооружений из Израиля", - подчеркнул Ганц.

В воскресенье Шай выразил мнение, что Израилю следует начать оказывать Украине военную помощь по примеру США и других стран НАТО. На следующий день заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что такой шаг Израиля был бы опрометчивым и разрушил бы его отношения с Россией. 

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