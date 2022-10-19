НАТО обещает поставить на Украину оборудование для борьбы с дронами

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Мадриде.

Генсек НАТО Столтенберг: Украина получит от альянса системы для борьбы с дронами

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные страны передадут Украине системы, которые позволят глушить сигналы беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

Оборудование для борьбы с дронами представители стран альянса пообещали отправить Киеву еще в четверг. Сегодня Йенс Столтенберг еще раз подтвердил это намерение, не упоминая о конкретных сроках поставок.

"НАТО в ближайшие дни поставит системы по борьбе с беспилотниками для противодействия специфическим угрозам беспилотников", - заявил генсек НАТО.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия оставляет за собой право уничтожать военные грузы для Украины. Странам альянса направлена нота в связи с поставками оружия и боеприпасов Киеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также обращал внимание на то, что военная поддержка Украины странами Запада отрицательно повлияет на перспективу начала мирных переговоров Москвы с Киевом.