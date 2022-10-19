Забраковали. Доля брака в российской электронике выросла до 40%

Раньше доля бракованных электронных компонентов составляла лишь 2%

Доля бракованных электронных компонентов, поставляемых в Россию, взлетела с 2% до 40% после начала украинских событий. Об этом пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли.

Как пояснил собеседник издания, после формальной приостановки сотрудничества с заграничными дистрибуторами отечественные компании были вынуждены переориентироваться на неофициальные каналы ввоза электроники. Это в итоге повышает конечную стоимость российского электрооборудования вдвое и растягивает сроки производства.

По словам топ-менеджера крупного российского производителя электроники, проблему нехватки комплектующих породили нарушения в логистике, возникшие ввиду пандемии, а с введением санкций они только усилились. Закупать продукцию приходится у неавторизованных поставщиков, не ответственных за её качество, отмечает представитель компании в разговоре с «Коммерсантом».

Отсутствие опыта и технологий в проверке поставщиков и продукции не помешали отечественному бизнесу переключиться на импортёров из Китая и других стран. Рост процента брака в поставках, как рассказал журналистам гендиректор Центра современной электроники Иван Покровский, и стал издержкой. Однако он заметил, что это не стало тенденцией и задело лишь отдельные компании. На запрос издания «Коммерсантъ» в Минпромторге заявили, что данных об увеличении бракованных поставок комплектующих не поступала.

Как напоминает газета, после введения санкций Минфином США от поставок электронных компонентов из-за рубежа оказались отрезаны российские производители электронных компонентов и комплектующих «Байкал Электроникс», МЦСТ, НПЦ «Элвис», «Аквариус», а также ГК Yadro.