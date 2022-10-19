Первый полёт отечественного самолёта SSJ New намечен на весну 2023 года, а МС-21 с двигателями ПД-14 совершил уже более 100 успешных полётов

К испытаниям подключился уже второй МС-21 с ПД-14

Первый полёт импортозамещённой версии самолёта Sukhoi Superjet 100 запланирован на весну 2023 года. Об этом заявил на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Для сертификационных испытаний нового Superjet изготавливается два лётных и один ресурсный самолёт. Первый полёт запланирован на весну следующего года, — сказал он.

Говоря о другом отечественном лайнере, МС-21, Мантуров отметил, что первый опытный образец с российским двигателем ПД-14 уже совершил более 100 успешных полётов.

На прошлой неделе мы подключили второй самолёт к испытаниям с силовой установкой российского производства. Сейчас он уже работает в Жуковском по испытательной программе. А первый опытный лайнер с российскими двигателями осуществил уже более ста успешных полётов, — подчеркнул он.