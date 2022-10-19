Войти
ixbt.com

Первый полёт отечественного самолёта SSJ New намечен на весну 2023 года, а МС-21 с двигателями ПД-14 совершил уже более 100 успешных полётов

109
0
0
МС-21
МС-21.
Источник изображения: ixbt.com

К испытаниям подключился уже второй МС-21 с ПД-14

Первый полёт импортозамещённой версии самолёта Sukhoi Superjet 100 запланирован на весну 2023 года. Об этом заявил на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Для сертификационных испытаний нового Superjet изготавливается два лётных и один ресурсный самолёт. Первый полёт запланирован на весну следующего года, — сказал он.

Говоря о другом отечественном лайнере, МС-21, Мантуров отметил, что первый опытный образец с российским двигателем ПД-14 уже совершил более 100 успешных полётов.

На прошлой неделе мы подключили второй самолёт к испытаниям с силовой установкой российского производства. Сейчас он уже работает в Жуковском по испытательной программе. А первый опытный лайнер с российскими двигателями осуществил уже более ста успешных полётов, — подчеркнул он.


Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
МС-21
Похожие новости
15.11.2021
Глава Ростеха Чемезов: на Dubai Airshow 2021 мы показываем будущее авиации России
27.03.2019
Раскрыты потери США из-за российского МС-21
14.05.2018
Первый полет второго опытного самолета МС-21
23.08.2016
"У нас нет задачи импортозаместить все и вся"
04.09.2015
Минпромторг хочет наладить экспорт авиадвигателей к 2018 году
09.04.2014
«Так и мы не простачки!»
24.01.2014
Ноль лучше минуса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 01:59
  • 35640
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.10 23:50
  • 2
Илон Маск подчеркнул важность Крыма для России и предупредил об опасности ядерной войны
  • 18.10 23:50
  • 2
Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку
  • 18.10 23:49
  • 4
"Я не желаю больше жертвовать российскими солдатами..." - Сергей Суровикин
  • 18.10 16:36
  • 9
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 18.10 14:43
  • 1
Король ракет. Наследник "Катюши" за мгновение разнесет целый авианосец
  • 18.10 13:57
  • 0
Компания B-Tasty примет участие в 13 Федеральной ЗОЖ-выставке VEG-LIFE EXPO
  • 18.10 13:51
  • 0
Алексей Бутримов: “Цены на бизнес-джеты увеличились в два раза”
  • 18.10 11:54
  • 2
Российский досмотровый комплекс помог обнаружить большую партию взрывчатки в Мьянме
  • 18.10 11:30
  • 3
Зачем Россия модернизирует танки Т-62
  • 18.10 09:35
  • 10
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 18.10 09:17
  • 3
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 18.10 09:12
  • 1
В Ейске после падения Су-34 загорелись пять этажей жилого дома
  • 18.10 09:01
  • 4
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 18.10 08:17
  • 3
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха