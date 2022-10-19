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Ростех

«Интерполитех-2022»: на страже безопасности

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Продукция холдинга «Росэлектроника»
Продукция холдинга «Росэлектроника».
Источник изображения: Росэлектроника

С 18 по 20 октября в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» проходит Международная выставка «Интерполитех», где в очередной раз будут продемонстрированы новейшие разработки в сфере средств обеспечения безопасности. В выставке традиционно принимают участие предприятия Ростеха. Про некоторые интересные экспонаты Госкорпорации – в нашем материале.

Комплекс «Комета-21»: дорожная ситуация под контролем

Фотовидеофиксация дорожного движения применяется уже давно. Следующий шаг – комплексное управление транспортной инфраструктурой, для которого нужны более совершенные многофункциональные устройства. Такое оборудование предлагает волжский завод «Метеор» в составе холдинга «Росэлектроника» – это комплекс фотовидеофиксации комбинированного типа «Комета-21». Он позволяет не только фиксировать нарушения ПДД, но и проводить оперативно-розыскную работу, и даже помогать коммунальным службам.

В состав комплекса входит радар, который может сопровождать до 96 целей, наблюдать за шестью полосами движения, обнаруживать нарушителей, причем делать это и днем, и ночью благодаря ИК-подсветке. Собирает «Комета-21» такие данные, как скорость, местоположение, траектория движения машины, может определить марку, модель, цвет ТС, а кроме того, выделяет машины без номера или с нечитаемым номером.

Комплекс синхронизируется с ГЛОНАССом, может применяться для мониторинга деятельности коммунальных служб и в случае интеграции с базами розыска – для оперативно-розыскных работ. «Комета-21» позволяет повысить безопасность на российских дорогах и подходит для использования в аппаратно-программных комплексах «Безопасный город» и «Умный город».

«Пищаль-Про»: против дрона есть прием

Для нейтрализации беспилотников, которые уже стали реальной угрозой безопасности, Ростех предлагает свое средство – переносимый комплекс «Пищаль-Про». Разработанный концерном «Автоматика» аппарат – один из самых легких в классе переносных устройств – весит всего 3,5 кг. «Пищаль-Про» можно применять как стационарно, так и во время движения. Работа с таким комплексом интуитивно понятна и не требует специального обучения.

«Пищаль-Про» предназначена для подавления каналов связи, управления и навигации БПЛА одновременно в пяти диапазонах. Комплекс может быть использован для нейтрализации средств тактической разведки на базе БЛА. Расстояние поражения – до двух километров при условии прямой видимости. Излучение «Пищали-Про» за счет уникальных алгоритмов работает прицельно только по дронам, при этом не нарушается работа окружающего радиолокационного оборудования. Поэтому комплекс можно безопасно применять на аэропортах и других промышленных объектах.

«Розыск-Nano»: поймать за 60 секунд

С появлением этого небольшого устройства в арсенале сотрудников дорожно-патрульной службы жизнь автоугонщиков заметно осложнится. Холдинг «Росэлектроника» разработал первое в России мобильное решение для выявления в транспортном потоке угнанных или разыскиваемых автомобилей «Розыск-Nano».

Аппарат, напоминающий автомобильный видеофиксатор, устанавливается в машине сотрудника ГИБДД, к нему подключается планшет со специальным программным обеспечением, интегрированным с розыскной базой данных «Паутина». Устройство может применяться в движении и распознает автомобильные номера на расстоянии 100-150 метров. Далее планшетный компьютер мгновенно обрабатывает информацию и проверяет ее по базе. Если обнаруживается, что автомобиль числится в розыске, экипажу ДПС подается сигнал. Благодаря тому, что «Розыск-Nano» работает на расстоянии, полицейские могут оперативно отреагировать на ситуацию и успеть остановить нарушителя.

Защищенный роутер: хакер не пройдет

Вопрос импортозамещения в IT-оборудовании – один из самых насущных для нашей страны. НПП «Исток» им. Шокина (холдинг «Росэлектроника») вплотную занимается решением этой задачи и показывает на «Интерполитехе-2022» роутеры для создания защищенных сетей. С одной стороны, такие устройства снижают зависимость от иностранного оборудования, а с другой − обеспечивают информационную безопасность организаций и предприятий.

В основе разработки «Истока» − российские процессоры «Байкал BE-T1000» и российское же программное обеспечение. Роутеры устроены по модульному принципу, то есть могут подстраиваться под потребности заказчика. Устройства оснащены PoE-портами, через которые происходит одновременная передача данных и электропитания.

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