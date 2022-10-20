В ООН обеспокоены частым применением беспилотников в военных конфликтах

В ООН отметили, что в мире становится все больше случаев применения беспилотников в военных конфликтах. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По мнению Дюжаррика, активное применение БПЛА "снижает цену насилия против гражданских лиц".

"Мы наблюдаем возросшее число случаев использования дронов в конфликтах по всему миру. Это вызывает беспокойство", - сказал Дюжаррик.

Ранее о "первой войне дронов" заявил американский предприниматель Илон Маск. Чтобы помощь украинским военным защищаться от атак дронов, генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о поставках Киеву систем борьбы с беспилотниками. Министерство обороны России отчиталось, что с начала спецоперации военным удалось сбить 2266 беспилотных летательных аппаратов украинских войск.