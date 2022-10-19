Войти
Известия.ru

Суровикин сообщил о ежесуточных потерях ВСУ от 600 до 1000 человек

94
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Ерешко

Ежесуточно потери противника в ходе специальной военной операции РФ по защите Донбасса составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. Об этом 18 октября сообщил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.


«Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. У нас иная стратегия. Об этом уже говорил верховный главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично «перемалываем» наступающего противника», — заявил он.

Суровикин добавил, что тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения.

По словам генерала армии, Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки.

«Фактически украинское руководство обрекает их на уничтожение. Как правило, такие подразделения имеют низкий моральный дух. Для предотвращения бегства с передовой украинские власти применяют заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя», — отметил он.

Ранее в этот день военнослужащий с позывным «Ангара» рассказал корреспонденту «Известий», что ВСУ несут большие потери. После ротации на фронте боевики не знают, как себя вести на местности, это помогает российским военным выбивать их с позиций.

10 октября секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов сообщал, что потери ВСУ по всей линии фронта составляют более тысячи человек ежесуточно. Алаудинов добавил, что метод ведения боевых действий украинской армии удивителен. Он подчеркнул, что ВСУ не ведут подсчет убитым и раненым. Высшее командование, кроме того, по его словам, не жалеет солдат.


Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
14.07.2022
Космонавты на МКС прекратят пользоваться европейским манипулятором
14.11.2017
Казахстан, РФ и ОАЭ договорились создать рабочую группу по развитию космических проектов
03.01.2017
Россия планирует на 2017 год 29 космических пусков
05.05.2015
Роскосмос намерен в 2016-2018 годах провести еще три пуска российско-украинских ракет
28.08.2014
Минобороны РФ с 2016 года откажется от ракет-носителей "Рокот"Минобороны откажется от ракет-носителей «Рокот» в 2016 году
03.09.2012
Поляна на Марсе и смерть от Амура
15.08.2012
Полет к Луне на палочке верхом?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 01:59
  • 35640
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.10 23:50
  • 2
Илон Маск подчеркнул важность Крыма для России и предупредил об опасности ядерной войны
  • 18.10 23:50
  • 2
Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку
  • 18.10 23:49
  • 4
"Я не желаю больше жертвовать российскими солдатами..." - Сергей Суровикин
  • 18.10 16:36
  • 9
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 18.10 14:43
  • 1
Король ракет. Наследник "Катюши" за мгновение разнесет целый авианосец
  • 18.10 13:57
  • 0
Компания B-Tasty примет участие в 13 Федеральной ЗОЖ-выставке VEG-LIFE EXPO
  • 18.10 13:51
  • 0
Алексей Бутримов: “Цены на бизнес-джеты увеличились в два раза”
  • 18.10 11:54
  • 2
Российский досмотровый комплекс помог обнаружить большую партию взрывчатки в Мьянме
  • 18.10 11:30
  • 3
Зачем Россия модернизирует танки Т-62
  • 18.10 09:35
  • 10
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 18.10 09:17
  • 3
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 18.10 09:12
  • 1
В Ейске после падения Су-34 загорелись пять этажей жилого дома
  • 18.10 09:01
  • 4
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 18.10 08:17
  • 3
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха