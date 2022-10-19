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РИА Новости

Суровикин отметил эффективность российской авиации и систем ПВО

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Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Суровикин отметил, что спецоперация на Украине подтвердила эффективность ПВО и авиации

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине подтвердила эффективность российских авиационных комплексов и средств противовоздушной обороны, заявил журналистам командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции главком ВКС России Сергей Суровикин.

"Специальная военная операция подтвердила эффективность имеющихся у нас на вооружении авиационных комплексов и средств ПВО", - сказал Суровикин.

Он добавил, что за время спецоперации экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации выполнили более 34 тысяч боевых вылетов и применили свыше семи тысяч управляемых авиационных средств поражения.

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Страны
Россия
Украина
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