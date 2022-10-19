Суровикин: истребитель Су-57 поражает цели при каждом вылете в рамках спецоперации

Командующий объединенной группировкой войск в районе СВО добавил, что во время каждого вылета они поражают воздушные и наземные цели

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российский истребитель пятого поколения Су-57 особо выделяется по качеству боевого применения в рамках спецоперации, во время каждого вылета поражая воздушные и наземные цели. Об этом журналистам сообщил во вторник командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин.

"По качеству боевого применения особо хочу выделить многофункциональный самолет пятого поколения Су-57. Имея широкую номенклатуру вооружения, в каждом вылете он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей", - сказал он.