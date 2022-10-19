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ТАСС

Суровикин: истребитель Су-57 поражает цели при каждом вылете в рамках спецоперации

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Вильф

Командующий объединенной группировкой войск в районе СВО добавил, что во время каждого вылета они поражают воздушные и наземные цели

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российский истребитель пятого поколения Су-57 особо выделяется по качеству боевого применения в рамках спецоперации, во время каждого вылета поражая воздушные и наземные цели. Об этом журналистам сообщил во вторник командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин.

"По качеству боевого применения особо хочу выделить многофункциональный самолет пятого поколения Су-57. Имея широкую номенклатуру вооружения, в каждом вылете он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей", - сказал он. 

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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