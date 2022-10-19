В ходе СВО российской авиацией совершено более 34 тыс. боевых вылетов

Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин заявил, что высочайшую точность показали стратегические крылатые ракеты воздушного базирования

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации Вооруженных сил РФ за время спецоперации совершили более 34 тыс. боевых вылетов, применив более 7 тыс. управляемых средств поражения. Об этом во вторник сообщил командующий объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин.

"Специальная военная операция подтвердила эффективность имеющихся у нас на вооружении авиационных комплексов и средств ПВО. В ходе операции экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации выполнили более 34 тыс. боевых вылетов. Ими применено свыше семи тысяч управляемых авиационных средств поражения. Хорошо себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты "Кинжал". Ни одна из систем ПВО противника этой ракете не страшна", - сказал он.

По словам Суровикина, высочайшую точность в ходе спецоперации также показали стратегические крылатые ракеты воздушного базирования.