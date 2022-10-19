Российские войска наращивают состав и создают резервы, заявил Суровикин

Генерал Суровикин: ВС России наращивают состав, создают резервы и возводят укрепления

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российская группировка войск наращивает состав, создает резервы и возводит оборонительные позиции по всей линии боевого соприкосновения, сообщил журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

"В настоящее время Объединенной группировкой войск принимаются меры по наращиванию боевого и численного состава соединений и воинских частей, созданию дополнительных резервов, оборудованию оборонительных рубежей и позиций по всей линии боевого соприкосновения", - рассказал генерал.

Он добавил, что "продолжается нанесение ударов высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск".