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РИА Новости

Российские войска наращивают состав и создают резервы, заявил Суровикин

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Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин
Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба Центрального военного округа

Генерал Суровикин: ВС России наращивают состав, создают резервы и возводят укрепления

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российская группировка войск наращивает состав, создает резервы и возводит оборонительные позиции по всей линии боевого соприкосновения, сообщил журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

"В настоящее время Объединенной группировкой войск принимаются меры по наращиванию боевого и численного состава соединений и воинских частей, созданию дополнительных резервов, оборудованию оборонительных рубежей и позиций по всей линии боевого соприкосновения", - рассказал генерал.

Он добавил, что "продолжается нанесение ударов высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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