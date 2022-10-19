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Известия.ru

Корреспондент «Известий» рассказал о ходе боев под Авдеевкой

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Военкор «Известий»: под Донецком продолжаются упорные бои за Авдеевку

Под Донецком продолжаются упорные бои, российские военные выбивают Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций у Авдеевки. Об этом 18 октября рассказал военный корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.


По его словам, украинские войска теряют технику, выявленную с помощью дронов российскими военными. По целям весь день работает артиллерия.

«Пехота сейчас закрепилась в поселке Первомайское, в нем идут тяжелые уличные бои», —добавил корреспондент.

Как рассказал офицер пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Олег Никитин, при помощи дронов корректируются удары артиллерии, идет разведка по позициям ВСУ.

По словам военнослужащего с позывным «Ангара», ВСУ несут большие потери. После ротации на фронте боевики не знают, как себя вести на местности, это помогает российским военным их выбивать с позиций.

В начале октября «Известия» рассказали, как российские силы штурмуют позиции ВСУ. После корректировки удар был нанесен по укреплению украинских войск в поселке Химик под Авдеевкой. Были уничтожены как само укрепление, так и камеры наблюдения, позволявшие боевикам вести наблюдение.

В сентябре военкор телеканала «Известия» Семен Еремин отметил подробности работы российских подразделений по позициям ВСУ из минометов «Тюльпан» вокруг укрепрайона в поселке Водяное на авдеевском направлении. Он сообщил, что укрепрайон планомерно разбивается, чтобы дальше российская армия могла выходить на штурм.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Продукция
2С4 Тюльпан
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