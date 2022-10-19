Войти
ТАСС

Госдеп утверждает, что РФ не демонстрирует настроя на добросовестный диалог по Украине

92
0
-1
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Администрация США считает, что ситуация вокруг Украины в итоге будет урегулирована дипломатическим путем

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Администрация США считает, что ситуация вокруг Украины в итоге будет урегулирована дипломатическим путем, однако, по версии Вашингтона, Москва не демонстрирует настроя на добросовестный диалог. Такую позицию изложила во вторник на брифинге для иностранных журналистов помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, комментируя по просьбе корр. ТАСС утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что возможности для переговоров с руководством РФ не осталось.

"Что касается второй части вашего вопроса про переговоры. Это довольно интересно, поскольку в последние недели мы видели, что ряд российских должностных лиц, включая самого президента [России Владимира] Путина, давали понять, что Россия может быть заинтересована в переговорах. Я должна сказать, что в данном случае действия говорят больше, чем слова", - полагает она. По версии Донфрид, со стороны России имела место "эскалация в плане действий". По ее мнению, к этому относятся, в частности, состоявшиеся в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях референдумы о вхождении в состав России, проведение в РФ частичной мобилизации, а также удары по объектам на Украине.

Донфрид в связи с этим выступила со следующим утверждением: "Ничто в действиях России не свидетельствует о желании вести переговоры добросовестно. Мы считаем, что эта война завершится за столом переговоров. Но России нужно дать понять, что она готова добросовестно вести диалог. Я бы остановилась на этом".

Путин заявил ранее на оперативном совещании с членами Совета безопасности России о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжать совершать теракты на территории России, ответы будут жесткими. Путин назвал произошедший 8 октября взрыв на Крымском мосту терактом, за которым стоят украинские спецслужбы. На Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны стоящего на железнодорожных путях грузового поезда. В результате теракта погибли три человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
12.05.2022
Как Великобритания хочет перестроить мир
15.02.2022
Лавров назвал ответ США по ключевым предложениям России по безопасности отрицательным
06.12.2021
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
28.12.2020
"Он наш": как Киев попытался отнять у Москвы самый большой корабль флота
03.06.2020
Главред (Украина): США показали Путину, что будет, если он попытается обидеть Украину
23.03.2020
National Review (США): Владимир Путин берет Европу в кольцо
14.01.2019
Чем опасен конец однополярного мира
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 01:59
  • 35640
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.10 23:50
  • 2
Илон Маск подчеркнул важность Крыма для России и предупредил об опасности ядерной войны
  • 18.10 23:50
  • 2
Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку
  • 18.10 23:49
  • 4
"Я не желаю больше жертвовать российскими солдатами..." - Сергей Суровикин
  • 18.10 16:36
  • 9
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 18.10 14:43
  • 1
Король ракет. Наследник "Катюши" за мгновение разнесет целый авианосец
  • 18.10 13:57
  • 0
Компания B-Tasty примет участие в 13 Федеральной ЗОЖ-выставке VEG-LIFE EXPO
  • 18.10 13:51
  • 0
Алексей Бутримов: “Цены на бизнес-джеты увеличились в два раза”
  • 18.10 11:54
  • 2
Российский досмотровый комплекс помог обнаружить большую партию взрывчатки в Мьянме
  • 18.10 11:30
  • 3
Зачем Россия модернизирует танки Т-62
  • 18.10 09:35
  • 10
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 18.10 09:17
  • 3
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 18.10 09:12
  • 1
В Ейске после падения Су-34 загорелись пять этажей жилого дома
  • 18.10 09:01
  • 4
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 18.10 08:17
  • 3
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха