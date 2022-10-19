Госдеп утверждает, что РФ не демонстрирует настроя на добросовестный диалог по Украине

Администрация США считает, что ситуация вокруг Украины в итоге будет урегулирована дипломатическим путем

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Администрация США считает, что ситуация вокруг Украины в итоге будет урегулирована дипломатическим путем, однако, по версии Вашингтона, Москва не демонстрирует настроя на добросовестный диалог. Такую позицию изложила во вторник на брифинге для иностранных журналистов помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, комментируя по просьбе корр. ТАСС утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что возможности для переговоров с руководством РФ не осталось.

"Что касается второй части вашего вопроса про переговоры. Это довольно интересно, поскольку в последние недели мы видели, что ряд российских должностных лиц, включая самого президента [России Владимира] Путина, давали понять, что Россия может быть заинтересована в переговорах. Я должна сказать, что в данном случае действия говорят больше, чем слова", - полагает она. По версии Донфрид, со стороны России имела место "эскалация в плане действий". По ее мнению, к этому относятся, в частности, состоявшиеся в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях референдумы о вхождении в состав России, проведение в РФ частичной мобилизации, а также удары по объектам на Украине.

Донфрид в связи с этим выступила со следующим утверждением: "Ничто в действиях России не свидетельствует о желании вести переговоры добросовестно. Мы считаем, что эта война завершится за столом переговоров. Но России нужно дать понять, что она готова добросовестно вести диалог. Я бы остановилась на этом".

Путин заявил ранее на оперативном совещании с членами Совета безопасности России о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжать совершать теракты на территории России, ответы будут жесткими. Путин назвал произошедший 8 октября взрыв на Крымском мосту терактом, за которым стоят украинские спецслужбы. На Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны стоящего на железнодорожных путях грузового поезда. В результате теракта погибли три человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.