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ТАСС

Госдеп положительно оценил решение Маска о финансировании работы Starlink на Украине

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Полная группировка Starlink потребует как минимум тысячи спутников — а то и более десятка тысяч
Полная группировка Starlink потребует как минимум тысячи спутников — а то и более десятка тысяч.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Глава SpaceX ранее заявил, что его компания отозвала обращение к Пентагону о финансировании работы Starlink на Украине

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Власти США считают позитивным шагом решение Илона Маска продолжить финансирование работы системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом заявила во вторник на брифинге для иностранных журналистов помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"Мы видели, что Starlink играет важную роль для Украины, обеспечивая доступ к интернету. И мы, безусловно, приветствуем комментарии Илона Маска о том, что SpaceX готова продолжить обеспечивать [работу] Starlink для Украины", - сказала она.

В понедельник газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что оборонное ведомство США рассматривает возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы Starlink. Маск позднее заявил, что его компания SpaceX уже отозвала обращение к Пентагону о финансировании работы Starlink на Украине.

13 октября телекомпания CNN сообщила, что в ее распоряжение попало письмо, в котором компания SpaceX уведомляла Минобороны США, что прекратит оплачивать работу своей системы спутниковой связи на Украине и не планирует предоставлять Киеву новые терминалы в течение неопределенного времени. В документе также содержалась просьба к Пентагону взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink и финансирование работы системы в интересах украинских властей и военных. 14 октября первый заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что ведомство считает, что у Starlink на Украине имеются альтернативы.

15 октября Маск заявил, что продолжит самостоятельно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, несмотря на финансовые потери. 

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Страны
США
Украина
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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