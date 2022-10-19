Кулеба: Украина обратится к Израилю по поводу «безотлагательной» поставки систем ПВО

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Украина намерена получить от Израиля противовоздушные системы и уже в ближайшее время официально обратиться к Тель-Авиву о "безотлагательной" передаче таких систем Киеву. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украинский министр, вынужденный накануне сидеть в бункере во время атаки российских беспилотников на объекты энергосистемы Киева, пришел к мнению, что украинской армии срочно нужны системы ПВО и как можно больше. Поскольку Европа и США уже пообещали все, что могли и больше не дают, в Киеве решили обратиться к Израилю.

По словам Кулебы, в ближайшее время Украина направит Израилю запрос о поставках систем ПВО или технологий, причем "безотлагательно". Украиский министр уверен, что в Тель-Авиве ему не откажут. На чем базируется такая уверенность, Кулеба не пояснил, но напомнил, что опыт таких обращений у него имеется, именно он обращался к Европе и США с аналогичными просьбами.

На данный момент неизвестно, как отнесутся в Израиле к просьбе Кулебы, но одного из украинских министров там уже отправили по одному маршруту, известному всем русскоговорящим. Как оказалось, глава Минобороны Украины Алексей Резников возжелал обсудить возможность поставки израильских вооружений со своим коллегой из Израиля Бени Ганцем, однако получил отказ, израильский министр не захотел разговаривать с Резниковым.

По данным местной прессы, Израиль отказался обсуждать поставки вооружений Украине на фоне неодобрения таких контактов со стороны России, что логично. Тель-Авив не хочет портить отношения с Москвой, но и Киевом тоже. Такая позиция поддерживается уже довольно длительное время и терять хорошие отношения с Россией ради вероятной поставки Киеву одного или двух комплексов израильтяне не хотят.

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев, занимающий пост зампреда Совбеза России, напомнил, что отношения Москвы и Тель-Авива могут очень сильно испортиться в случае начала поставок оружия на Украину.