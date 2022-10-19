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ТАСС

Президент Хорватии заявил, что НАТО де-факто является участником конфликта на Украине

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Президент Хорватии Зоран Миланович
Президент Хорватии Зоран Миланович.
Источник изображения: © AFP 2022 / DENIS LOVROVIC

Зоран Миланович отметил, что будет выступать против вовлечения страны в конфликт на Украине

БЕЛГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Североатлантический альянс фактически является непосредственным участником конфликта на Украине. Об этом во вторник заявил Зоран Миланович - президент Хорватии, которая является членом НАТО.

"Некоторые страны - члены НАТО содержат, обучают, финансируют и снабжают [военнослужащих Украины]. Так что НАТО де-факто на 100% вовлечена в конфликт на Украине. Это факт", - подчеркнул Миланович в ходе своего выступления перед журналистами.

Вместе с тем глава Хорватии отметил, что будет выступать против вовлечения страны в конфликт на Украине. "Оборона Хорватии находится [для нас] на первом месте, после которой долго-долго ничего нет (других приоритетов - прим. ТАСС), затем НАТО и после этого уже остальные", - отметил Миланович. 

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Страны
Украина
Хорватия
Проекты
NATO
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