Президент Хорватии заявил, что НАТО де-факто является участником конфликта на Украине

Зоран Миланович отметил, что будет выступать против вовлечения страны в конфликт на Украине

БЕЛГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Североатлантический альянс фактически является непосредственным участником конфликта на Украине. Об этом во вторник заявил Зоран Миланович - президент Хорватии, которая является членом НАТО.

"Некоторые страны - члены НАТО содержат, обучают, финансируют и снабжают [военнослужащих Украины]. Так что НАТО де-факто на 100% вовлечена в конфликт на Украине. Это факт", - подчеркнул Миланович в ходе своего выступления перед журналистами.

Вместе с тем глава Хорватии отметил, что будет выступать против вовлечения страны в конфликт на Украине. "Оборона Хорватии находится [для нас] на первом месте, после которой долго-долго ничего нет (других приоритетов - прим. ТАСС), затем НАТО и после этого уже остальные", - отметил Миланович.