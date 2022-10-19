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ТАСС

Генсек НАТО считает, что нужно всерьез воспринимать риск применения ядерного оружия

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Йенс СтолтенбергФото с сайта НАТО

По словам Йенса Столтенберга, НАТО дала России понять, что она столкнется с "серьезными последствиями", если применит ядерное оружие на Украине

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Риск применения ядерного оружия против Украины невелик, но НАТО должна серьезно к нему относиться. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, выступая на Берлинском форуме внешней политики.

"Риск какой-либо ядерной атаки на Украину или использования ядерного оружия против нее невысок, но, конечно, возможные последствия велики. Поэтому к такому риску нужно относиться серьезно", - сказал он.

По словам Столтенберга, НАТО дала России понять, что она столкнется с "серьезными последствиями", если применит ядерное оружие на Украине. "Мы также напоминаем России, что в ядерной войне нельзя победить, ее нельзя допустить", - отметил генеральный секретарь.

Вместе с тем он добавил, что альянс в последнее время не заметил изменений в степени готовности российских ядерных сил или ядерной политике, но продолжает пристально наблюдать за действиями России. "Мы должны быть готовы к любому возможному развитию событий", - заявил Столтенберг. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
NATO
Ядерный щит
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