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Военное обозрение

Турция провела успешное испытание новой баллистической ракеты малой дальности Tayfun

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкая армия в скором времени получит на вооружение новую баллистическую ракету малой дальности. Как сообщает турецкая пресса со ссылкой на пресс-службу национальной компании Roketsan, испытания ракеты, получившей название Tayfun, прошли сегодня.

Специалисты компании Roketsan разработали новую баллистическую ракету малой дальности в рамках "Проекта разработки ракетной системы Tayfun" Управления оборонной промышленности Турции. Испытания нового боеприпаса прошло сегодня утром на побережье Черного моря в районе города Ризе на северо-востоке Турция.

Согласно сообщению компании, пусковая установка с установленной в пусковой контейнер ракетой прибыла на побережье, откуда в 06:50 по местному времени был произведен успешный запуск. Ракета, преодолев за почти 8 минут 561 километр, поразила назначенную цель в районе города Синоп северной Турции. Характер цели не назван, была ли она наземной или морской не сообщается.

Тактико-технические характеристики ракеты не приводятся, известно, что она является баллистической ракетой малой дальности и предназначена для поражения цели на дальности от 300 до 1 тысячи километров. Высказывается предположение, что на основе новой ракеты Турция может создать тактический ракетный комплекс, дальность которого позволит поражать объекты на территории соседних государств при необходимости.

Как отмечается, пусковая установка ракеты Tayfun сильно напоминает пусковую установку тактической баллистической ракеты BORA, разработка которой стартовала в Турции в 2009 году, поэтому нельзя исключать, что Tayfun является дальнейшим развитием этого проекта.

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Страны
Турция
Компании
Roketsan
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