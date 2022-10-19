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Президент Финляндии призвал поддерживать диалог с Россией

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Президент Финляндии Саули Ниинистё перед одной из встреч с российским коллегой Владимиром Путиным
Президент Финляндии Саули Ниинистё перед одной из встреч с российским коллегой Владимиром Путиным.
Источник изображения: © AP Photo / Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал поддерживать диалог с Россией по украинскому вопросу

Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал сверхдержавы вести с Россией диалог по украинскому вопросу, чтобы избежать эскалации. Об этом он заявил на семинаре в Парламентской ассамблеи НАТО.

"В ситуации, когда Украина и Россия не могут разговаривать друг с другом, окружающие их сверхдержавы должны начать дискуссии, но не для того, чтобы навязать мирное соглашение, а чтобы попытаться спасти мир от эскалации", - сказал Ниинистё.

Кроме того, президент отметил, что у Финляндии и НАТО обоюдный интерес по вопросу вступления в альянс. Он убежден, что и Финляндия и Швеция смогут получить одобрение о членстве в альянсе и одновременно вступить в него.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявлял, что сам он пока не планирует вести переговоры с главой России Владимиром Путиным.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
Украина
Финляндия
Швеция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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