Президент Финляндии призвал поддерживать диалог с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинистё перед одной из встреч с российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал поддерживать диалог с Россией по украинскому вопросу

Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал сверхдержавы вести с Россией диалог по украинскому вопросу, чтобы избежать эскалации. Об этом он заявил на семинаре в Парламентской ассамблеи НАТО.

"В ситуации, когда Украина и Россия не могут разговаривать друг с другом, окружающие их сверхдержавы должны начать дискуссии, но не для того, чтобы навязать мирное соглашение, а чтобы попытаться спасти мир от эскалации", - сказал Ниинистё.

Кроме того, президент отметил, что у Финляндии и НАТО обоюдный интерес по вопросу вступления в альянс. Он убежден, что и Финляндия и Швеция смогут получить одобрение о членстве в альянсе и одновременно вступить в него.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявлял, что сам он пока не планирует вести переговоры с главой России Владимиром Путиным.