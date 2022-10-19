Болгары выступили против любого участия в конфликте с Россией

Читатели "Дневника": больше половины болгар против любого участия в конфликте с Россией

Президент Болгарии Румен Радев высказался против помощи Украине в виде поставок вооружений, пишет "Дневник". Это вызвало неоднозначную реакцию читателей. Одни раскритиковали политика, заявив, что это нанесет "удар по имиджу" страны. Другие, напротив, поддержали Радева.

Президент Румен Радев выступил категорически против отправки военной помощи Украине. Ожидается, что в первые дни работы 48-го Народного Собрания партия "Демократическая Болгария" представит проект резолюции по этому вопросу. Вероятно, ее поддержат партии ГЕРБ, "Продолжаем перемены" и ДПС.

На сегодняшний день только две европейские страны отказываются оказывать прямую военную помощь Украине – Болгария и Венгрия.

"Демократическая Болгария" уже вступила в заочный конфликт с Радевым, резко осудив его решение не подписывать декларацию против незаконной аннексии Россией украинских территорий.

Президент не впервые высказывается против помощи Украине. В марте он заявлял, что это будет означать втягивание Болгарии в российско-украинский конфликт.

На церемонии передачи командования боевой группы НАТО итальянскому штабу он выступил с критикой состояния болгарской армии. Поставка вооружений Украине без внедрения новых образцов в качестве замены снизит боеспособность на длительный срок, особенно в условиях сложной обстановки с безопасностью не только к северу от Болгарии, но и на Балканах.

"Мантра о том, что, если мы дадим Украине оружие, в подарок мы получим оружие от НАТО, выдает опасную наивность или вопиющую некомпетентность. Это сложные процессы, на которые уходят годы, и мы должны будем за них заплатить".

Он призвал не политизировать проблемы болгарской армии и работать хотя бы на этом поприще сплоченно.

Комментарии читателей:

Nessarox

Эти вопросы должен решать парламент, а не президент.

putlercaput

С или без этого вооружения мы и так можем рассчитывать только на то, что НАТО нас убережет.

dlagnikov

Президент Радев живет в тоталитарном живковском социалистическом прошлом, из которого он вышел и которое его воспитало. Что еще можно ожидать от него и ему подобных генералов? Бесконечная предвыборная гонка слабых болгарских партий усилит его власть.

Kosta Delev

Молодец!

pafaka22

Радев снова разводит демагогию, лишь бы Украине не помогать. Во-первых, никто не утверждал, что нам дадут оружие, если мы поможем Украине. Системы НАТО будут развернуты временно, пока мы не приобретем собственные, возможно, на льготных условиях. Так было со Словакией, например. Во-вторых, имеющееся советское вооружение в любом случае пришлось бы утилизировать в течение года или двух из-за отсутствия запчастей и обслуживания. Нам все равно придется просить помощи у НАТО и закупать оружие, но, вероятно, на менее выгодных условиях. В-третьих, отказ от помощи Украине – это серьезный удар по имиджу Болгарии. Все войны заканчиваются, а мы, как обычно, остаемся на стороне проигравших.

Virgin

Несколько восточноевропейских пешек США отдали сотни танков, сотни (возможно, тысячи) бронемашин и десятки истребителей. Не говоря уже о других системах вооружения. Что они получили взамен?

rexdog2004

За восемь месяцев мы бы уже давным-давно получили западную технику, хоть какая-то польза для обороны Болгарии была бы.

Willy Messerschmitt

Но продавать – совсем другое дело… с подписью товарища Ниновой около 5000 тонн боеприпасов было вывезено в…Польшу! Интересно, а комиссии кому?

emil

"Демократической Болгарии" и "Продолжаем перемены" пора опомниться. Это может быть роковое решение.

log_on

Хватит трепаться, что бы ни говорил Радев, это не имеет значения. У нас правительства нет и не намечается.

plamen_b

Радев уверенно ведет нас к очередной национальной катастрофе, из последних сил держит нас привязанными к путинской России и действует против интересов Болгарии!

terminal velocity

Хоть один здравомыслящий человек. Браво Радеву! Нелегко отстаивать нормальную, логичную позицию во времена, когда половина эфира занята крикливыми идиотами.

baldandbankrupt

Интересно, с кем мы можем воевать советским проржавевшим оружием? С Македонией, что ли?

angevins

Этот номер в стиле "и волки сыты, и овцы целы" не прокатит, история показывает, что нельзя усидеть на двух стульях – окажешься на земле. Болгария должна четко позиционировать себя среди своих западных партнеров, иначе нас ждет очередная национальная катастрофа.

zzv17633942

Вам пофиг на заголовок – где вы услышали, что он выступил против? Зачем вы так манипулируете информацией?

The Polite Moose

[посол РФ в Болгарии] Митрофанова пришла в ярость от решения Народного собрания не приглашать ее, Радев занервничал, поэтому пришлось выдать такую речь об оружии – чтобы успокоить строгую асгардскую госпожу.

Dimitar Kunev

Радев прекрасно знает позицию болгар по СВО – 75% населения против любого участия в конфликте с Россией.

dlh48570945

Не будем ругаться, а поступим по примеру старшего брата – отправим на Украину чертежи и фото военной техники.