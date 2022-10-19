Войти
ТАСС

В США заявили, что НАТО не хочет быть стороной конфликта на Украине

89
0
0
Джулианна Смит
Джулианна Смит.
Источник изображения: karaulovlife.ru

Постоянный представитель США при альянсе Джулианна Смит сообщила, что НАТО не координирует "летальную помощь" Киеву и не отправляет свои войска

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. НАТО не стремится стать стороной конфликта на Украине, не координирует "летальную помощь" Киеву и не отправляет свои войска. Об этом заявила во вторник постоянный представитель США при альянсе Джулианна Смит, выступая на Берлинском форуме внешней политики.

"[НАТО] совсем не близка к тому, чтобы стать стороной конфликта. <...> [На саммите в Мадриде] мы решили, что не позволим НАТО стать стороной конфликта. Это решение было принято с самого начала, и я не вижу никаких разногласий в едином подходе в рамках этой политики", - отметила дипломат.

По ее словам, альянс принял "твердое" решение не оказывать Киеву "летальную помощь". Отдельно страны объединения предоставляют Украине гуманитарную, экономическую помощь и поддержку в сфере безопасности.

"Но НАТО само по себе [как альянс] не только не координирует эту поддержку, но и не предоставляет ее. Он не отправляет войска на Украину. Нет никаких командующих НАТО. Ничего из того, что касается средств НАТО, нет на Украине, и я не думаю, что это изменится", - подчеркнула Смит.

В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что Североатлантический альянс де-факто "влез" в конфликт на Украине, но это не влияет на цели РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
07.04.2021
"Все из-за Донбасса": что армия США устроила в Европе
03.09.2020
Jyllands-Posten (Дания): мы сами виноваты, что Россия повернулась к нам спиной
31.08.2020
Перехват бомбардировщика: США возмутились маневрами Су-27
05.04.2019
"Американский мир" не сдается: "Россия — единственная страна, которая может нас уничтожить" (Advance, Хорватия)
18.02.2019
Deutschlandfunk (Германия): никто не хочет войны, но на Украине она уже идет
12.09.2016
Готовится ли Россия к войне на Украине? (Wirtualna Polska, Польша)
22.01.2014
Последовательно отстаивать национальные интересы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 01:59
  • 35640
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.10 23:50
  • 2
Илон Маск подчеркнул важность Крыма для России и предупредил об опасности ядерной войны
  • 18.10 23:50
  • 2
Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку
  • 18.10 23:49
  • 4
"Я не желаю больше жертвовать российскими солдатами..." - Сергей Суровикин
  • 18.10 16:36
  • 9
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 18.10 14:43
  • 1
Король ракет. Наследник "Катюши" за мгновение разнесет целый авианосец
  • 18.10 13:57
  • 0
Компания B-Tasty примет участие в 13 Федеральной ЗОЖ-выставке VEG-LIFE EXPO
  • 18.10 13:51
  • 0
Алексей Бутримов: “Цены на бизнес-джеты увеличились в два раза”
  • 18.10 11:54
  • 2
Российский досмотровый комплекс помог обнаружить большую партию взрывчатки в Мьянме
  • 18.10 11:30
  • 3
Зачем Россия модернизирует танки Т-62
  • 18.10 09:35
  • 10
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 18.10 09:17
  • 3
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 18.10 09:12
  • 1
В Ейске после падения Су-34 загорелись пять этажей жилого дома
  • 18.10 09:01
  • 4
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 18.10 08:17
  • 3
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха