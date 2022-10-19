В США заявили, что НАТО не хочет быть стороной конфликта на Украине

Постоянный представитель США при альянсе Джулианна Смит сообщила, что НАТО не координирует "летальную помощь" Киеву и не отправляет свои войска

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. НАТО не стремится стать стороной конфликта на Украине, не координирует "летальную помощь" Киеву и не отправляет свои войска. Об этом заявила во вторник постоянный представитель США при альянсе Джулианна Смит, выступая на Берлинском форуме внешней политики.

"[НАТО] совсем не близка к тому, чтобы стать стороной конфликта. <...> [На саммите в Мадриде] мы решили, что не позволим НАТО стать стороной конфликта. Это решение было принято с самого начала, и я не вижу никаких разногласий в едином подходе в рамках этой политики", - отметила дипломат.

По ее словам, альянс принял "твердое" решение не оказывать Киеву "летальную помощь". Отдельно страны объединения предоставляют Украине гуманитарную, экономическую помощь и поддержку в сфере безопасности.

"Но НАТО само по себе [как альянс] не только не координирует эту поддержку, но и не предоставляет ее. Он не отправляет войска на Украину. Нет никаких командующих НАТО. Ничего из того, что касается средств НАТО, нет на Украине, и я не думаю, что это изменится", - подчеркнула Смит.

В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что Североатлантический альянс де-факто "влез" в конфликт на Украине, но это не влияет на цели РФ.