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ТАСС

В Запорожской области разработали программу по перепрошивке трофейных беспилотников ВСУ

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Оператор БЛА
Военнослужащий ВС РФ, оператор БЛА.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС / Юрий Смитюк

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, теперь аппараты будут работать на пользу региона

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Программа для перепрошивки трофейных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которой они полетят обратно, разработана в Запорожской области. Об этом во вторник заявил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Мы запускаем перепрошивку всех трофейных беспилотников, мы разработали целую программу, по которой они будут теперь не во вред, а на пользу нам работать, то есть эти беспилотники полетят обратно, в ту сторону", - сказал он. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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