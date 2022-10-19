В Запорожской области разработали программу по перепрошивке трофейных беспилотников ВСУ

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, теперь аппараты будут работать на пользу региона

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Программа для перепрошивки трофейных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которой они полетят обратно, разработана в Запорожской области. Об этом во вторник заявил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Мы запускаем перепрошивку всех трофейных беспилотников, мы разработали целую программу, по которой они будут теперь не во вред, а на пользу нам работать, то есть эти беспилотники полетят обратно, в ту сторону", - сказал он.