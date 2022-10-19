Президент Хорватии выступил против подготовки украинских военных на территории страны

Зоран Миланович заявил, что не одобряет этого как верховный главнокомандующий

БЕЛГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против подготовки украинских военнослужащих на территории своей страны. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления перед журналистами во вторник.

"Я не поддерживаю эту идею, потому что я не поддерживаю вовлечение Хорватии в эту войну больше, чем следовало бы, - подчеркнул Миланович. - Я как верховный главнокомандующий этого не одобряю".

Миланович выразил мнение, согласно которому миссия по организации тренировочных мероприятий для украинских военнослужащих в нескольких странах ЕС несет в себе опасные последствия. "Мне это не нравится. Это приносит войну в Хорватию", - отметил глава государства. Он также добавил, что на украинском конфликте "наживаются политические позеры и люди низкой морали".

Агентство Франс Пресс (АФП) сообщило ранее, что послы стран Евросоюза согласовали создание миссии по организации тренировочных мероприятий для украинских военнослужащих в нескольких странах ЕС. По данным дипломатов, такое решение было принято послами ЕС в Брюсселе и будет одобрено на заседании глав МИД 17 октября в Люксембурге. Предполагается, что указанная миссия позволит первоначально обучить около 15 тыс. военнослужащих Украины.

Дипломаты уточнили, что решение предусматривает создание штаб-квартир и учебных центров в каждом государстве ЕС, организующем подготовку. О своей готовности проводить тренировочные мероприятия заявили Польша и Германия. Финансирование миссии обеспечит Европейский фонд мира.

Газета Welt am Sonntag в минувшее воскресенье сообщила, что мандат миссии рассчитан на два года. Она же отметила, что Украина запрашивала обучение 50 тыс. военнослужащих.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в августе заявил, что Евросоюз обсуждает вопрос создания тренировочной миссии для украинской армии, но не на территории Украины, а в одной из соседних стран. Он отметил, что ЕС может обеспечить подготовку командного состава, обучение организации логистики, радиационной, бактериологической и химической защите.