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РИА Новости

Калининградский завод "Янтарь" предъявил иск Минобороны

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Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Калининградский завод "Янтарь" предъявил Минобороны иск на 4,6 миллиарда рублей

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" (Калининград), требующего взыскать более 4,6 миллиарда рублей с министерства обороны России, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 17 октября, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований и другие подробности в материалах суда на данный момент не приводятся.

Минобороны является одним из крупных заказчиков калининградского предприятия. Стороны нередко разрешают в суде споры, возникающие из государственных контрактов.

ПСЗ "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) образован 8 июля 1945 года на базе кенигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. На заводе построено более 170 военных кораблей и более 500 гражданских судов.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
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