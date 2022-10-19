Работа российского беспилотника «Ланцет» в зоне СВО попала на видео

Работа российского ударного беспилотника «Ланцет» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) попала на видео. Кадры применения беспилотника появились в Telegram-канале госкорпорации «Ростех».

На кадрах видны результаты атаки на здание. Сначала показано, как системы беспилотника обнаруживают цель по координатам, затем со спутниковой камеры запечатлен взрыв по объекту. «Ростех» уточняет, что в состав летательного аппарата входит модуль разведки, навигации и связи.

Масса «Ланцета» составляет 12 килограммов. Во многом легкость беспилотника объясняется использованием пластика и композитов в конструкции. Дрон может набирать скорость более 100 километров в час.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по технике и бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадрах видно группу солдат ВСУ — они стоят возле автомобиля и не слышат приближения боеприпаса. Снаряд попадает в автомобиль и взрывается. Части солдат удается укрыться в окопе.