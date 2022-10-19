США потеряли Ближний Восток. Арабы выбрали Россию

Al Mayadeen: западные СМИ распространяют ложь, чтобы настроить мир против Путина

На Украине Россия противостоит сатанинскому влиянию Запада, считает автор статьи из Al Mayadeen. Вашингтон развязывает выгодные ему войны и провоцирует Москву на ядерные удары. Поэтому Ближний Восток теперь поддерживает Россию, выступающую против деструктивных идей левых.

К событиям, которые называют историческими, приводит множество факторов, включая политические, экономические и социальные. Они становятся условным обозначением реальности и не обязательно отражают ее. Украинский конфликт — не исключение.

С самого начала Россия четко разграничивала достижения стратегического характера (чего она хочет достичь и как это повлияет на ход конфликта) и скромные успехи, которые Запад сильно преувеличил.

Сейчас мир оказался на пороге переломного момента, который затрудняет прогнозирование развития и исхода украинского конфликта. Соединенные Штаты, очевидно, хотят, чтобы Россия применила ядерное оружие для обеспечения собственной национальной безопасности.

Российско-украинский кризис — это не просто конфликт между двумя странами, а глобальное противостояние. Причем более серьезное, чем Первая и Вторая мировые войны. Тогда многие страны не пострадали, в то время как украинский конфликт оказал существенное негативное влияние на весь мир.

Ход конфликта свидетельствует о том, что США хотят подтолкнуть Россию к применению ядерного оружия, что вполне соответствует американской традиции развязывать войны по всему миру. Важное дополнение: те войны, из которых Вашингтон выйдет победителем в политическом, экономическом и, возможно, социальном плане.

Соединенные Штаты занимают первое место в списке стран-экспортеров вооружения. На их долю приходится 38% мировой торговли оружием. Таким образом, развязывание войн повышает эффективность и прибыль американского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, беспорядки, начавшиеся во многих странах, и дефицит энергоресурсов вынудили многие европейские компании перенести деятельность в Соединенные Штаты. Они также привели к падению курса европейских валют, но худшее событие — повышение процентной ставки до беспрецедентного уровня, что значительно увеличило спрос на доллар. Он подорожал по отношению к основным европейским валютам в среднем на 12%.

Соединенные Штаты начали реализовывать стратегию "избавления от союзников", особенно от Европы, поскольку сейчас она переживает трудные времена.

ЕС погружается во тьму, будучи втянутым в политику Белого дома. Европейские голоса, критикующие американцев, стали звучать все громче, даже на официальном уровне. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что СПГ из США для европейцев обходится в четыре раза дороже, чем для американцев.

Что касается Джо Байдена, то его единственной заботой было снижение цен на бензин, чтобы угодить американскому избирателю. И он преуспел в этом деле, не считаясь с остальными странами и их народами.

Россия встала на защиту человечества, традиционной культуры и нравственности. В мире победили левые и распространили свои ценности — смену пола, однополые браки, аборты и разрушение института брака и семьи. Netflix пропагандирует моральное и нравственное разложение, что является частью планов и проектов, разработанных корпорацией RAND, чтобы расколоть страны изнутри.

Хиллари Клинтон открыто критиковала политических деятелей, которые являлись представителями той или иной религии. Она не считала, что вера — это их личное дело. Клинтон заявляла, что такие политики поворачивают время вспять и что их присутствие представляет опасность для американского общества. И Путин — один из них.

Администрация Байдена взяла на себя обязательство следить за политикой, инициированной администрацией Обамы, по распространению левых ценностей в мире. Считается, что это является одной из целей внешней политики Соединенных Штатов.

Религиозность, какой бы она ни была, стала угрозой для американского общества, по мнению левых. Соединенные Штаты должны вести войны для ее устранения, чтобы защитить американское общество и его свободы.

Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия придерживается традиционных нравственных ценностей. Он хочет сохранить их и не допустить, чтобы либеральные силы оскверняли их. Арабы и мусульмане должны поддерживать Путина и быть на его стороне. Дело не только в том, что его победа станет поражением США и приведет к избавлению от их гегемонии, все намного серьезнее.

Речь идет о полном уничтожении человеческой души с помощью опасных тенденций, таких как гомосексуализм, золотой миллиард и других деструктивных сатанинских идей. Соединенные Штаты враждебны не только к арабам и мусульманам. Левые, занимающие сегодня Белый дом, враждебно относятся ко всем религиям, консервативным обществам и традиционным ценностям.

Мы привыкли, что есть только два пола (мужской и женский), но в некоторых странах начали использовать еще и третий вариант. И даже в арабских странах начали предлагать третий вариант, связанный с гомосексуалистами или трансгендерами. Они даже указывают в заявлениях о приеме на работу или учебу, что будут учитывать все разнообразие гендеров и поддерживать иные группы населения. Другими словами, этот третий пол будет иметь преимущество. Куда мы катимся?

Что касается левых, то они работают над разделением человечества на семь или восемь классов, не принимая во внимание религию, нравственные ценности или особенности общества. Левые — это опасное глобальное движение, которое встретило сопротивление со стороны некоторых стран и политических деятелей. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель придерживалась правых взглядов. Она сблизилась с Россией и следовала линии стратегического партнерства, одобрив строительство газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Меркель также поддерживала строительство европейской архитектуры безопасности совместно с Россией и выступала против вступления Украины в НАТО.

Правую Меркель обвиняют в том, что она способствовала усилению Москвы и поставила Берлин в зависимость от российской энергетики. На посту канцлера ее сменил левый Олаф Шольц. Тоже должно было произойти и во Франции. Вместо правого Макрона должен был прийти левый президент, но этого так и не случилось.

У России сегодня только два союзника: Китай и Ближний Восток. Последние события побудили традиционных партнеров Америки изменить курс и обратиться к России и Китаю. Арабские страны больше заинтересованы в отношениях с Москвой, чем с Пекином. Они живут в состоянии политической нестабильности и страдают от проблем с безопасностью. Им нужен союзник, а не торговец, и Пекин не может им стать в обозримом будущем.

Китай по-прежнему не хочет вмешиваться в глобальные кризисы. Может показаться, что он не хочет заниматься неразрешимыми (с его точки зрения) проблемами Ближнего Востока, особенно теми, что связаны с религиозными и этническими конфликтами. Это исторические конфликты, вызванные отсутствием сильного государства, способного построить настоящее общество, основанное на гражданском праве и уважении к традиционным ценностям.

Все признаки указывают на то, что единственный фронт, на котором Россия с самого начала потерпела поражение, — это информационный. Западные СМИ по-прежнему доминируют в мировом информационном пространстве, влияют на настроения людей и формируют общественное мнение. Они перестали просто освещать события. Они сами их фабрикуют, распространяя ложь, ненависть и фейки. С первого дня спецоперации на Украине они писали о попытках государственного переворота в Москве и распускали слухи об ухудшении здоровья президента Путина.

Кажется, что весь мир восстал против России, но это не повлияет на решимость Путина. Он является исключительным политиком нашего времени. Путин — лидер, который верит в величие своей страны и восстановление ее роли и положения. Путин прекрасно осознает, что не противостоит Украине, а защищает Россию и весь мир. Удивительно, что некоторые выступают против него, требуя сдаться, проиграть и бросить страну на растерзание злобным либеральным экстремистам, которые хотят растоптать традиционные ценности, мораль и нравственность!

Автор: Шахер аш-Шахер (شاهر الشاهر)