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ТАСС

СМИ: последствия конфликта на Украине ставят под угрозу европейские правительства

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Демонстранты с флагами Великобритании и Украины в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
Демонстранты с флагами Великобритании и Украины в Лондоне, Великобритания. Архивное фото.
Источник изображения: © JUSTIN TALLIS

По данным El Diario, Великобритания погрязла в нескончаемом кризисе, а успех президента Франции Эмманюэля Макрона подрывается стремительным ростом цен в республике

МАДРИД, 18 октября. /ТАСС/. Последствия ситуации вокруг Украины ставят под угрозу правительства крупных европейских стран и экономики других государств континента. Такое мнение выразила во вторник испанская газета El Diario.

По ее версии, Великобритания погрязла в нескончаемом кризисе и некоторые местные СМИ шутят на тему того, что премьер-министр Лиз Трасс недолго протянет на своем посту. Успех президента Франции Эмманюэля Макрона подрывается стремительным ростом цен в республике и ситуацией вокруг повышения зарплат. Как уточняет издание, сейчас акции протеста снова возвращаются на улицы страны, где обычно не прекращаются, пока их инициаторы не достигают каких-то целей.

Правительство другого европейского члена Группы семи (G7) - Италии - вскоре возглавит лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони. Газета пишет, что еще неизвестно, каким образом это отразится на ЕС, где 27 государств - членов пытаются достичь консенсуса на фоне ситуации вокруг Украины. Одновременно с этим Брюссель готовится выступить с предложением мер на фоне роста цен на энергию.

Тем не менее все указывает на то, что инициативы Еврокомиссии будет недостаточно для Испании и еще 14 стран, которые выступили за введение потолка цен на газ в Европе. Как считает газета, Германия предпочитает платить очень высокую цену за газ, пока у нее есть средства, как демонстрирует ее новый пакет помощи для предотвращения роста цен на топливо в размере €200 млрд, который вызывает сомнения во многих странах. 

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Великобритания
Германия
Испания
Италия
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
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