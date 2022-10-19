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ТАСС

Министр обороны ФРГ пообещала поставить Украине в этом году новые вооружения

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Кристине Ламбрехт
Кристине Ламбрехт.
Источник изображения: TASS/EPA

Среди них, как отметила Кристине Ламбрехт, будут броневики и гаубицы

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Германия намерена поставить Киеву уже в текущем году новые вооружения, включая броневики и гаубицы. Об этом заявила во вторник министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, выступая на Берлинском форуме внешней политики.

"Еще в этом году будут поставлены танковые тягачи, бронированные машины "Динго", мостоукладчики, дополнительные танковые гаубицы, дополнительные РСЗО, системы по борьбе с беспилотниками", - сказала она. "Это огромный пакет, который так или иначе поступит. Возможно, об этом никто громко или активно не говорит, но это весомая поддержка, и это будет продолжаться", - заявила Ламбрехт. По ее словам, Германия "не ослабит усилий" по оказанию военной помощи Киеву, что касается и оснащения украинской армии в зимний период.

По ее словам, Германия "не ослабит усилий" по оказанию военной помощи Киеву, что касается и оснащения украинской армии в зимний период. Министр сообщила, что речь, в частности, идет о предоставлении электроагрегатов.

Одновременно Ламбрехт снова подчеркнула, что власти ФРГ будут принимать решения о поставках оружия только в тесной координации со своими союзниками, и исключила односторонние шаги Берлина в данном вопросе.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. США, государства ЕС и их союзники в ответ ввели в отношении России масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.

Ранее Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ сообщило, что власти Германии в первых трех кварталах текущего года выдали разрешения на поставки Украине военной продукции на сумму €775 млн. Среди вооружений, поставленных Берлином Киеву, самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня Mars, зенитные самоходные установки Gepard, система ПВО IRIS-T. Недавно стало известно, что ФРГ направит властям Украины еще 50 бронемашин Dingo и 2 РСЗО Mars. 

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Россия
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Dingo
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