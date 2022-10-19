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РИА Новости

Путин проведет 19 октября заседание Совбеза

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Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Президент Путин проведет 19 октября в режиме видеоконференции заседание Совбеза

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В среду состоится заседание Совета безопасности России под председательством главы государства, заявили в пресс-службе Кремля.

"Президент России Владимир Путин проведет 19 октября в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности", — говорится в сообщении.

Участники совещания рассмотрят вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере. Кроме того, в Совбезе обсудят регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности.

Подчеркивается, что с докладом выступит зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
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