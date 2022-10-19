Путин проведет 19 октября заседание Совбеза

Президент Путин проведет 19 октября в режиме видеоконференции заседание Совбеза

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В среду состоится заседание Совета безопасности России под председательством главы государства, заявили в пресс-службе Кремля.

"Президент России Владимир Путин проведет 19 октября в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности", — говорится в сообщении.

Участники совещания рассмотрят вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере. Кроме того, в Совбезе обсудят регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности.

Подчеркивается, что с докладом выступит зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.