Головная АПЛ S73 Arihant ВМС Индии провела успешные испытания баллистической ракеты подводного базирования

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Головная атомная подводная лодка INS Arihant ("Истребитель врагов") ВМС Индии провела успешный пуск неустановленной баллистической ракеты подводного базирования. Как заявили в пресс-службе Минобороны Украины, данным пуском была подтверждена способность субмарины входить я ядерную триаду Индии.

Подводные силы ВМС Индии провели испытания баллистической ракеты подводного базирования, поразив цель в Бенгальском заливе. Пуск производился с борта атомной субмарины S73 Arihant индийской постройки, вошедшей в состав индийского флота в 2016 году. Субмарина была заложена в 1998 году и спущена на воду в 2009, реактор запустили в 2013 году. Является головной субмариной этого проекта, вторая подлодка серии до сих пор проходит испытания.

Ракета подтвердила заявленную дальность и с очень высокой точностью поразила цель в Бенгальском заливе. Все эксплуатационные и технологические параметры системы вооружения подтверждены

- говорится в сообщении флота.

В Минобороны Индии подтвердили, что испытания были очень важны для подтверждения способности экипажа субмарины применять ракеты, а субмарине оставаться одним из ключевых элементов элементом индийской ядерной триады. При этом тип запущенной ракеты не называется. Сама субмарина является носителем баллистических ракет Sagarika K-15, в шахтах подлодки располагаются 12 БПРЛ, способных доставить боеголовку массой 1000 кг на расстояние около 400 морских миль (740 км).

Однако еще в 2018 году появилась информация, что в дальнейшем БРПЛ К-15 с субмарины уберут и заменят ракетами К-5 с дальностью 5 тысяч км или К-6 с дальностью до 6 тысяч км, специально разрабатываемых для АПЛ серии Arihant. Всего индийские ВМС хотят иметь в составе флота четыре атомные субмарины данного проекта.